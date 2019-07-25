直播主吞壁虎蜈蚣「臉紫黑倒工作檯亡」　父親：小孩10月要出生了

▲直播主吞壁虎、蜈蚣死在工作檯，父親悲慟。（圖／翻攝自新安晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

家住安徽合肥的35歲鬥魚男主播孫俊（化名），為了吸引粉絲關注，直播時吃下壁虎、蜈蚣等，20日被發現過世在直播工作檯上。事件爆出後，很多人批評他「要錢不要命」，但孫父透露背後故事，死者的女友懷孕，10月就要出生了，兒子可能因此才下猛藥，釀成悲劇。

綜合陸媒報導，孫俊的爸爸表示，兒子只有小學畢業，為人善良，就是性格有些內向，脾氣有點倔，18歲就開始出外闖蕩，之後和女友一起到合肥，原本做外送員，1年多前轉當網路直播主，這幾年他雖然不常回家，但一有空就會打電話回家，也會寄錢回家，是懂得孝順長輩的孩子。

孫俊爸爸也透露，孫俊當主播收入不固定，看粉絲打賞而定，每個月2、3千到7、8千元人民幣不等，如果缺錢的時候女友也會幫忙，兩人已經交往8年，兒子女友已經懷孕，原本過一陣子準備要去領結婚證了，「她哭得比我還傷心」。

孫俊的妹妹孫麗（化名）表示，哥哥死亡的事情也是孫俊女友發現的，孫俊最後一次直播是7月18日，女友一直到19日打電話都找不到人，在聯絡不上的第三天，女友因此到孫俊住處查看，但不斷敲門卻沒人理，因此找來房東。

房東抵達後發現，房門是反鎖的，最後從陽台翻進房間，打開房門。孫俊的女友和房東發現，孫俊趴在直播工作臺上，一隻手臂下還壓著直播時使用的話筒，已經一動不動。等民警和120急救人員聞訊趕到後，孫俊被證實已死亡。

「我們看到遺體的時候，他（孫俊）整個臉都是紫黑色的，指甲已經完全黑掉了。」孫父表示，警方提供的資料顯示，兒子是因為直播時喝酒，可能吃了壁虎、蜈蚣之累的，卡住了氣管，導致「缺氧窒息」死亡。

孫麗指出，印象中哥哥和朋友一起吃飯也很少喝白酒，偶爾會喝一些啤酒，和家人吃飯時更少喝酒，因此很難接受這些訊息，更不敢相信哥哥會直播吃蟲，登入哥哥的直播帳號，看到影片和聊天紀錄才知道是真的。

孫父透露，等回到老家後，會低調辦理兒子的喪事，肯定要安葬在祖墳裡，讓兒子入土為安。「這次孩子一走，整個家就散了。但怎麼辦呢？生活還是要繼續啊，我還要照顧老母親啊！」

安徽承義律師事務所的何晨律師在接受記者採訪時表示，對於直播過程中意外死亡的情況，孫俊作為成年人，應該知道自己的行為會帶來什麼後果，因此應當承擔相應的後果；對於平臺方來說，也要負一定責任。