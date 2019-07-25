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俄羅斯有非洲豬瘟...台灣直飛2個月才查行李！防檢局認錯：過程疏忽

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▲針對非洲豬瘟蔓延趨勢，農委會防檢局新竹分局決定9日凌晨零時起，凡由泰國直飛台灣入境旅客手提行李將全面檢查。（圖／記者沈繼昌攝）

▲7月19日起針對俄羅斯來台班機，實施百分百X光手提行李檢查。（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心昨（24日）指出，俄羅斯有口蹄疫也有非洲豬瘟，但今年5月25日台俄直航班機重新恢復，卻在7月19日起才針對俄羅斯來台班機，實施百分百X光手提行李檢查，等於防疫漏洞約2個月。防檢局今（25日）晚上對此坦言，確實5月22日就收到公文，但因處理過程疏忽，才導致未及時啟動。

過了一天，防檢局今晚發出聲明表示，5月22日確有收到交通部民用航空局發函俄羅斯皇家航空公司及西伯利亞航空公司要求配合非洲豬瘟防疫措施的公文副本，該函提到該二公司將於近期開航俄羅斯定期航線，但因防檢局承辦單位公文處理過程疏忽，致就相關訊息研判有誤，未能於開航首日即啟動手提行李100%檢查。

請繼續往下閱讀...

▲▼桃機啟動全面X光機檢查入境手提行李（圖／取自陳吉仲臉書）

▲桃機啟動全面X光機檢查入境手提行李。（圖／取自陳吉仲臉書）

防檢局指出，7月17日防檢局召開第39次「豬瘟、口蹄疫及重要豬病防治諮詢小組會議」，會中決議因俄羅斯同屬非洲豬瘟及口蹄疫之疫區，爰納為高風險地區，並在7月18日函知各分局，於7月19日零時起實施俄羅斯旅客手提行李100%檢查。

防檢局說明，針對本案處理過程的疏忽，已進行全面檢討並深刻反省，相關人員之責任，將依人事規定懲處。為避免未來再發生此類情事，防檢局已加強與各單位之橫向聯繫，並於7月24日非洲豬瘟中央災害應變中心跨部會會議請交通部協助，未來只要是新許可的直航航線，將同步通知防檢局比對是否為高風險地區，作為實施強化防檢疫措施之依據。也將加強透過邊境小組及跨單位合作機制，由中央災害應變中心積極整合跨部會合作，以確保防堵非洲豬瘟及其他境外疫病滴水不漏。

▲▼豬。（圖／資料照）

▲俄羅斯有非洲豬瘟也有口蹄疫。（示意圖／資料照）

防檢局強調，目前邊境針對非洲豬瘟及口蹄疫高風險地區均採取強化防檢疫措施，所有旅客行李均以X光機搭配檢疫犬、海關人員進行100%檢查；其他地區託運行李亦經100%之X光機檢查，手提行李則以檢疫犬及海關人員進行抽查，邊境防疫工作完善，國內並無任何非洲豬瘟或口蹄疫疫情發生，敬請國人安心。

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關鍵字：非洲豬瘟,俄羅斯,直航,班機,防檢局,X光,手提行李檢查,防疫,漏洞

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