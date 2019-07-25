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海峽大學生辯論賽福州登場　兩岸16校論「自媒體與真相距離」

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▲海峽大學生辯論賽福州登場　兩岸16校論「自媒體與真相距離」。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲「海峽兩岸大學生辯論賽」首日，台灣大學對上清華大學。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

第十八屆「海峽兩岸大學生辯論賽」25日於福州舉行，比賽歷時3日，共有來自兩岸16所大學參賽。比賽期間，16支隊伍將以「青年成才的動力來源於責任還是夢想？」「自媒體時代，我們離真相越來越近，還是越來越遠？」「科技進步增強人類安全感，還是降低人類安全感？」三個主題展開辯論。

本屆海峽兩岸大學生辯論賽，台灣參賽學校共有8所，包含台灣大學、清華大學、政治大學、世新大學、中正大學、中興大學、東海大學、中國文化大學。大陸的參賽學校一樣也有8所，為清華大學、吉林大學、華東師範大學、重慶大學、河海大學、內蒙古師範大學、廈門大學、福建師範大學。

據了解，台灣的參賽學校大部分都參與過先前幾屆的比賽，如台灣大學、政治大學、世新大學等，當然，也有如東海大學首次參加的學校。大陸的參賽學校有6所是985、211高校，有的有長期參賽的華東師範大學、河海大學、廈門大學，也有首次組隊參賽的清華大學、重慶大學、內蒙古師範大學。

兩岸辯手中，既有研究生和高年級資深辯手，也有初次參賽的新生代，呈現了參賽隊伍更新迭代的良好梯次。本次賽事沿襲往屆制度，採用小組賽、復賽和決賽方式舉行，小組賽、復賽台灣參賽隊持正方立場，大陸參賽隊持反方立場；決賽階段，兩岸參賽隊立場對換（大陸參賽隊持正方立場，台灣參賽隊持反方立場）。

第十八屆「海峽兩岸大學生辯論賽」由中國科學技術協會支持，由福建省科學技術協會牽頭聯合台灣中華青年交流協會、福建省教育交流協會以及北京、吉林、上海、重慶、江蘇、內蒙古等六省區市科協共同主辦。

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