父親節送刮鬍刀太老套　Garmin、Fitbit給你穿戴新選擇

▲針對即將到來的父親節與七夕，Garmin與Fitibit都推出優惠活動。（圖／Garmin提供）

記者邱倢芯／綜合報導

一年一度的父親節又快到了，每年是否都跳脫不了電動刮鬍刀的選擇？針對今年的父親節與七夕情人節，智慧穿戴裝置廠商Garmin與Fitbit都推出了送禮選擇。

Garmin讓你「放閃又炫父」

Garmin針對今年的父親節與七夕作出了新提案，無論是時尚有型、風格多元的vivomove HR；運動訓練、智慧生活不可或缺的vivoactive 3；科學化數據、讓人輕鬆征服果嶺Approach S60；創造安全守護的DriveAssist 51主動安全導航機，Garmin全系列產品各項功能與外型，都能滿足熱愛運動或是時尚有型的他／她。

除此之外，在這樣重要日子的前夕，Garmin特別推出限時優惠活動，要讓大家放閃、炫父兩者兼顧，自7月25日至8月11日，指定系列商品全面88折，用Garmin最智慧貼心的產品向所愛的人獻上滿滿心意。

Fitbit父親節獻呈雙重健康大禮

而在Fitbit方面，Fitbit以「Fit for Everybody」作為品牌核心理念，打造適合所有人的穿戴式裝置產品。

為響應父親節來臨，自2019年7月25日起至8月16日止，Fitbit於myfitbit.com.tw、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心以及PChome購物中心等四家官方指定通路推出「Fitbit父親節雙重優惠」活動，包含：購買兩支Inspire HR智慧健身手環享5,288元限時組合價。另外，若是購買Ionic智慧健身手錶即贈Inspire HR乙支。