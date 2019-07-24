吃飯賺現金慶父親節、情人節　大江推12%餐飲回饋搶人氣

▲持大江聯名卡於餐飲店櫃消費，可享12%餐飲回饋。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

對百貨零售業而言，8月的七夕情人節、父親節檔期，可說是9月週年慶的前哨戰，不只搶人氣、更要衝買氣，因此紛紛以促銷活動進行搶客大戰。桃園中壢大江購物中心看準國人喜歡以聚餐慶祝節日的消費習慣，現在只要持大江聯名卡，於餐飲店櫃消費滿1000元即回饋120元，每卡每月最高回饋480元、回饋率高達12%，為卡友省荷包。

大江購物中心企劃部副理楊若琳24日表示：今年的七夕情人節、父親節，分別為8月的7日、8日，並非假日，所以大部分的消費者會安排在週休二日提前慶祝，目前館內餐廳回覆訂位狀況已達五成多、預期本週會擁入更多訂位電話。

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針對現今消費者多以享用美食、吃大餐歡慶節日的到來，皆有助於提高餐飲品牌業績成長，大江購物中心特別推出聯名卡餐飲消費優惠，只要持大江聯名卡在館內消費結帳金額滿1000元即可獲得e現金120元，e現金將儲值於會員電子卡號裡面，會員可於服飾、運動用品等非餐飲業種消費結帳時抵用，每卡每月最高回饋e現金480元，回饋率達12%，讓卡友不論是陪伴情人或是兒女帶爸爸吃大餐，都能歡度佳節時光也能精打細算省荷包。

除了餐廳優惠，應景的甜點更是不可少，來自日本福岡的泡芙店「Beard papa」將於8月8日推出日式香草泡芙一顆特價30元(原價55元)，每人限購五顆。桃園獨家的超高人氣可頌「八月堂」在8月17日祭出「買一盒送一盒」特惠活動，當天購買一盒六入裝的可頌禮盒，即可獲得可頌一盒兌換券一張，讓美食甜點為節日增添溫馨甜蜜感。



另外，即日起至8月8日推出化妝品、內衣、香氛和配件飾品消費滿3000元送300元、OSIM按摩椅消費滿10000元結帳現抵1000元等回饋促銷活動。