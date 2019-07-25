環團緊急發起「千年藻礁不要說再見」連署　籲中油別硬來

▲大潭藻礁行動聯盟憂心，三接開發案一旦動工藻礁就會被活埋。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

記者許展溢／台北報導

中油第三座液化天然氣接收站興建計畫（三接開發案）預計7月底前要在工業港施作海上沉箱放置，搶救大潭藻礁行動聯盟今（25日）表示，很憂心再過幾天，當地自然生態慘遭活埋，今天下午臨時發起「千年藻礁不要說再見」線上連署活動，希望每位台灣人民能多關心自己生長的土地。

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▲大潭藻礁已生長超過7千年。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

連署頁面提到，大潭藻礁已經在桃園海岸靜靜生長了超過7千年，這裡不只擁有瀕臨絕種的珊瑚，周邊更曾發現白海豚的蹤跡。藻礁生長緩慢，看起來低調不顯眼，但卻是海洋生物多樣性的熱點。希望大眾團結齊聲呼籲，就有機會說服決策者刀下留礁，為大潭藻礁和棲息在此的各種生物保留最後一線生機。

▲潘忠政說，中油最後若還是在工業港放置沉箱，就要提告。（圖／記者許展溢攝）

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政說，臨時發起連署是因為現在處於很緊急狀態，只要工業港被中油放置約3百多個沉箱，等於藻礁一個個會被活埋，希望政府趕快啟動審議機制，將該處劃為保護區或訂為自然地景，在爭議未釐清前不能動工。

▲潘忠政希望政府趕快啟動審議機制。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

潘忠政無奈表示，從去年到現在保育團體不斷奔走，更提起行政訴訟，希望守護藻礁，但行政體系始終不在意這件事，總統蔡英文曾承諾要開聽證會，至今也沒有，怒批政府處理該案手段有瑕疵，給外界的說法更是胡扯。潘忠政強調，中油最後若還是在工業港放置沉箱，就要提告。