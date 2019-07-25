91大神 夯先生「2年拍100女壞壞」關11年：以為是道德問題！

▲央視節目介紹91大神夯先生被逮捕過程。（圖／翻攝自央視，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸網紅「夯先生」被網友稱為「91大神」，他在2年內與100名女子發生關係，並拍攝性愛影片非法傳播與販賣，最終被判刑11年。原本意氣風發的大神夯先生落網後表示，「我沒有想到這麼嚴重，我以為只是道德層面上的問題，最多觸犯治安條例，沒有想到是犯罪」。

央視新聞社會與法頻道近日播出了《『91大神』落網記》，「夯先生」王某雷身高180，英國留學回到中國後，在上海一外企擔任主管，年薪上百萬元人民幣（約450萬元新台幣），還有漂亮老婆跟可愛女兒，妥妥的站在人生勝利組。

因為工作需要，「夯先生」時常出入機場、飯店、酒吧，因為他本身條件優越，很多女生主動示好，2015年下半年他看色情網站時發現，很多人會發自拍影片，他也試著拍了多部影片，更迅速累積了許多粉絲。

之後更與另外2名同夥合作，一位是留美學生楊某文，他負責將「夯先生」拍攝的影片在境外傳播販賣，所得收入與「夯先生」二八分成，「夯先生」拿80%，將錢匯入大陸一家銀行帳戶裡，開戶人劉某。

劉某並不是「夯先生」本人，而是他的粉絲，南京一家法資企業的年輕工程師。他負責幫助「夯先生」收款，兌換成美元存入「夯先生」的美國帳戶，並從中收取每一萬元一百到兩百元不等的費用。三人賣了100多部色情影片，上萬人購買，獲利100多萬元人民幣。

夯先生於2018年1月於上海被捕，老婆得知時震驚「你怎麼會做這種事」。麗水市蓮都區法院判決，王某雷（夯先生）有期徒刑11年，並處罰金40萬元人民幣；判處楊某文有期徒刑6年，並處罰金15萬元人民幣；判處劉某有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金5萬元人民幣；三人違法所得人民幣83.6元人民幣，予以追繳，上繳國庫；扣押在案的作案工具，予以沒收，由扣押機關予以處理。

▲91大神被抓前與老婆道別。