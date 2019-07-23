佛光山南台別院第一期　小菩薩小學堂圓滿結業

▲佛光山南台別院舉行小菩薩小學堂結業典禮，現場家長帶小朋友共有150位參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院舉行小菩薩小學堂結業典禮，現場家長帶小朋友共有150位參加，由黃麗蓉擔任本期小學堂的指導老師，並且在場帶動團康活動，讓現場呈現一片親子互動的熱浪狂潮，場面相當的溫馨熱鬧，進而增加親子之間的關係。

小學堂最大的目標就是要讓幼童促進人際關係的互動及培養兒童慈悲惜福感恩的美德，以及推動佛光山開山宗長星雲大師提倡的三好運動，讓孩童們從小建立與人為善、從善如流的觀念。在典禮當中也頒發許多的獎項，包含全勤精進獎、般若獎及菩提獎總共有47位學童得獎，由佛光山南台別院如印法師、國際佛光會南區協會區委員王姝文、國際佛光會中華總會理事劉宗澧頒贈獎項給得獎學童。

王姝文區委表示，很高興這一期的小學堂順利圓滿，希望下一期各位大家可以繼續來參加學習，感謝佛光山台南區總住持滿舟法師的推動與支持，以及感謝黃麗蓉老師的細心帶領下，就是期望每一位孩子可以將自己所學到的東西帶回自己的家，讓父母親也能同霑法喜，共同來推動大師的三好運動，並將其落實在生活中。

如印法師表示小學堂從今年的4月份開始一直到現在為期3個月，以這樣的活動中讓孩子從小建立良好的三好觀念，並且去實踐三好於生活當中，與家長一起共同學習，從中去培養親子之間互動的關係，促進孩子在人際關係互動的第一把交椅，進而增進孩子與他人溝通協調的良好觀念。

參加本期小學堂學童莊承昀的阿嬤沈杏芳女士表示，從參加這樣的活動課程開始去慢慢培養自己的孫子可以增加與人互動的機會，在這當中去結交更多的好朋友，使得孫子由內向的個性變得相當的活潑，也增加自己與孫子之間的親子關係，並更加拉近祖孫彼此之間的距離。

最後在黃麗蓉老師指導各位學童學習用毛巾摺出一隻兔子與大合照的過程中結束本期的課程。下一期佛光山南台別院小菩薩小學堂將於9月2日開學，並於每個月第一、第三個星期一晚上7點到8時半上課，屆時歡迎各位家長踴躍帶著自己的孩子一起報名參加。