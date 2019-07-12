科展7/22高雄登場　范巽綠：用科學教育增加觀光最有實質內涵

▲第59屆全國中小學科展展前記者會於教育部舉行，科教館自然老師邀教育部次長范巽綠演示化學實驗。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

第59屆全國中小學科學展今年移至南台灣，由高雄市政府及台灣科教館共同舉辦，為期7天的競賽活動將於7月22日至28日在高雄展覽館舉辦。因應今年是元素週期表年，記者會中安排教育部次長范巽綠、高雄市教育局長吳榕峯等人觀賞「瞬息萬變」演示秀，巧妙運用化學藍瓶反應及震盪反應產生的色彩變化，讓台下的觀眾無不嘖嘖稱奇。

范巽綠表示，科展和108課綱強調的探究與實作方向一致，今天看到現場這麼化學實驗，忽然覺得「科學原來如此有趣」，她也提到，59屆由高雄市承辦是她擔任高雄市教育局長時答應承辦，現在高雄「勇敢的承擔下來」她覺得非常開心。她指出，未來將繼續推動科學知識，讓學生了解探究、實作跟動手做，同時她也與高雄市政府喊話「用科學教育增加觀光，是最有實質內涵的」。

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▲因應今年是元素週期表年，教育部長官巧妙運用化學藍瓶反應及震盪反應產生的色彩變化。（圖／記者崔至雲攝）

科教館館長陳雪玉說明，今年全國各級學校科展參賽作品達1萬2496件，經初選參加地方展覽的作品有4753件，最後進入全國展覽會的作品只有400件，約占3％，1792名師生參與盛會，科教館將把這些優秀作品彙編放在科教館網站，提供中小學教師豐富的科學研究素材，目前累計已有8665篇，成果豐碩。

▲▼今年科展設置科普實驗區，為強調從做中學、從玩中學，彰顯全國科展的科學性、獨創性、趣味性及多元發展。（圖／記者崔至雲攝）

陳雪玉也進一步表示，今年科展設置科普實驗區，為強調從做中學、從玩中學，彰顯全國科展的科學性、獨創性、趣味性及多元發展，特別結合產官學資源，以工業創新、趣味教材、能源永續、基礎科學、應用科學，規劃五大系列主題、68個攤位，並設計有趣的科學闖關遊戲，6天共有24個場次的科普工作坊，由一線科普教師現場免費授課。

教育部表示，今年科展開放一般民眾參加，希望藉由一系列豐富的科學教育活動與交流平台，點燃全國民眾對科學的熱情，提供師生及家長一個理性、熱情有趣及充實的暑假生活，詳情可至第59屆全國科展官網查詢。