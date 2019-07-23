台南法官溜班釣魚種花種水果　司法院決議送監察院議處

▲法官溜班釣魚種花，司法院人事審議委員會決議送監察院議處。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台南地院朱姓法官遭檢舉時常溜班去釣魚、種花，政風單位蒐證後，移請司法院審議，司法院人事審議委員會23日決議，朱法官於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，違反《法官倫理規範》，違失情節重大，有懲戒之必要，因此決議移送監察院議處。

本案因台南地院接受檢舉，發現朱法官上班時間常常不見蹤影，溜班去釣魚、種花、種水果，而檢舉人還懷疑該法官疑似藉此浮報加班。政風單位受理後，針對朱法官跟監蒐證完畢後，由台南地院送司法院人事審議會審議。

而人審會在23日開會後，認為朱法官經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，違反《法官倫理規範》第5條規定，且具常態性，違失情節重大，經調查屬實，認有移送懲戒之必要。為維護司法信譽，爰依《法官法》第51條規定，由人事審議委員會決議通過逕行移送監察院審查。

司法院也發布聲明指出，全體法官及司法人員均應保持高尚品格並謹言慎行，避免有任何不當或易被認為損及司法形象之行為，共同維護人民對於司法之信賴。至於監察院受理本案後，有可能決議不付懲戒，或是提出彈劾，交由司法院職務法庭決定懲戒種類。依照目前監察院與司法院的關係，朱法官遭彈劾送職務法庭審議的機會非常大。

此外，本案爆發後，曾任法務部檢察司副司長的「台灣司法人權進步協會」理事長何俊英就表示，朱法官是「常態性犯錯」，已不符合民眾對法官的期待，德不配位，應卸下法袍。

