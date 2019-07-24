酒後騎車！噁男被攔喊：我要大便...下秒手伸褲內「撈屎砸警」　他衰滿臉屎

▲彰化男子不滿酒駕遭攔查拉屎丟警察。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者戴若涵／彰化報導

彰化市一名張姓男子騎機車恰巧碰上員警攔檢，滿身酒氣的他向警方表示「屎在滾」，警方告知他回警局再上廁所，沒想到張男下秒竟直接解放，手還伸進褲子內掏糞朝警方猛力砸去，被移送法辦。法院依妨害公務、公共危險罪分別判張男7月、6月有期徒刑。

根據判決書，張男2019年3月22日晚間7時許，在小吃店喝完藥酒後騎車回家，行經線東路一段與彰鹿路交叉路口時，因為未兩段式左轉，被巡邏員警攔下。警員發現他渾身酒氣，立刻通知派出所張姓員警攜帶酒測儀器前來支援。

▲張男右手伸進褲內竟是為了掏屎丟警察。（圖／記者李忠憲翻攝）

張男隨即向警員表示，「我要大便」，警方回應，「要上廁所回派出所再上」，不料，張男竟當場解放，更用右手伸進褲子內，挖了一坨大便，用力朝前方的張姓員警丟去，造成對方臉部、脖子、衣物都沾滿了排泄物。警方見狀隨即將他壓制上銬，帶回派出所。

張男辯稱，「我因為緊張大在褲子上，當下覺得警方不相信我，便將手往屁股挖了一坨大便...我是往前面丟，沒想到警員會在那個方向...不是真的故意要拿糞便丟向警方。」但警方的密錄器畫面狠打臉張男的說法，根據畫面，張男伸手入褲掏出糞便後，隨即朝前方警員砸去，「過程緊接連貫發生，沒有供警員觀看的舉動」。

彰化地方法院認為，張男酒駕，酒測值高達0.66毫克，還用糞便攻擊警方，還狡辯是要取信警員才伸手掏糞，道歉不真誠，犯後態度不佳，分別依妨害公務罪、公共危險罪被判處7月、6月徒刑，公共危險罪部分，可易科罰金。全案仍可上訴。

▲張男做出驚天之舉後，秒被上銬壓制。（圖／記者李忠憲翻攝）

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