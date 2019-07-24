推「藍天白雲行動計畫」治空汙　盧秀燕：如不成功絕不停止

▲台中市長盧秀燕今宣示展開「藍天白雲行動計畫」，要讓台中脫離霧霾。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

台中市環保局24日召開首次空氣品質改善委員會議，市長盧秀燕更宣示展開「藍天白雲行動計畫」，推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1,104萬噸、燃煤工業鍋爐111年全面退場、電動公車倍增等；她強調，市府除制定減量目標，也要落實計畫，如不成功，絕不停止，要讓台中脫離霧霾，擁抱藍天白雲。

環保局指出，台中市今年1至6月的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，相較去年同期1至6月的20.9微克，改善2.2微克；此外，今年1至6月空氣品質不良（AQI>100）天數平均為20.6天，相較去年同期36.8天，減少超過4成天數。

環保局表示，以「先公後私、先大後小」兩大原則推動24項精進改善對策，包括109年中火減煤至1104萬噸、空汙季減少中火5部機組發電、111年台中市燃煤工業鍋爐退場、前30大固定源空汙季汙染減排20%、一級工地周邊道路揚塵防制100%、機車定檢率提升至85%、電動公車、機車倍增、iBike2.0倍增計畫、學校全面設置空氣微型感測器等。

▲▼中市府成立台中市空氣品質改善委員會，並邀各局處首長擔任委員，每季召開定期會。



盧秀燕表示，環境改善是一項大議題，空汙減量最為重要，台中近年面臨嚴峻的空汙問題，新市府上任後，最重要的市政目標就是改善空品，因此特別成立「台中市空氣品質改善委員會」，除制定改善目標，也要落實計畫，如不成功，絕不停止。

盧秀燕也於會中宣示推動「藍天白雲行動計畫」，指示各局處依照KPI目標，持續加強PM2.5減量，讓空品改善藉由數字展現出來。盧強調，這些政策與空品改善息息相關，盼各界共同努力合作。

環保局指出，為貫徹執行空汙管制，市府提升管理層級，成立台中市空氣品質改善委員會，設置主任委員一人，由盧市長兼任，副市長陳子敬兼任副主任委員、環保局長吳志超兼任委員兼執行長，另邀請各局處首長擔任委員，每季召開定期會議，必要時召開臨時會。另也依任務需要可召開諮詢小組會議，並邀請相關機關或環保團體代表出席。