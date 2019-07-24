婦人騎車遭小客車撞飛不治　機車如火球滑行撞車起火

▲消防隊到場立刻拉水線撲滅火勢，但受傷婦人送醫仍宣告不治 。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

北屯區發生死亡車禍！婦人騎機車在北屯區松竹、興安路口時，疑遭一輛小客車撞上，整個人彈飛，機車則起火像火球般撞擊路邊汽車，雙雙起火。消防隊雖立刻將婦人送醫，但仍因傷重不治，警方正釐清事故原因。

台中市消防局24日晴陳6點多獲報，北屯區松竹路二段與興安路口發生汽機車車禍，消防隊到場後發現，現場年約60歲的婦人騎機車遭汽車撞擊後彈飛倒地，機車在地上滑行數十公尺，因摩擦加上汽油外洩起火，有如一團火球般撞上停放路邊的自小客車，導致機車與小客車都起火燃燒。

▲機車遭撞擊引發火勢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲肇事小客車車頭嚴重毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼消防隊立刻撲滅火勢 。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防人員發現婦人頭部及肢體有多處外傷，無生命徵象，生命垂危，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後仍宣告不治。同時，現場人員也立刻拉水線，4分鐘內迅速將火勢撲滅。

警方表示，目前已對雙方進行酒測，並調閱相關監視器以釐清事故原因。

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