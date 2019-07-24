台青長三角築夢　青創基地推授課、人才、資金服務一條龍

▲上海青創院。（圖／青創院提供）

記者陳政錄／綜合報導

隨兩岸青年創新創業風氣興盛，大陸上海、昆山等長三角地區，成為不少台灣青年赴陸發展的起點，其中就有包括上海青創院、台青創客家、昆山兩岸青年創業園等，提供驛站式服務，並有授課、人才服務、成果轉化、投融資等平台加速台青創業項目孵化。

日前「華廣青年匯．雙創走透透」兩岸採訪活動，走訪上海、昆山等地青創基地，其中上海青創院滬台交流中心執行總監黃道逸坦言，除了人生地不熟的環境、資金和人脈缺乏影響台青創業腳步，需要孵化基地作為平台提供協助外，當今時代進步迅速、發展多元，如果墨守成規將造成許多阻礙，因此青創院首要匯培養台青一種「創新創業」的精神，有助於創業者看準方向。

▲台青創客家。（圖／取自華廣網）

台青創客家（T-makers）總經理虞慧芳也說，台青創客家以文創業為主，除協助青創項目落地註冊外，還搭建該領域的推廣平台，並有授課、人才服務，協助成果轉化和投融資等服務平台，為台青創業提供輔導。

2013年從台灣來上海就業的費斯瑋，於2016年決定創業，目前是三隹石（南京）裝飾設計工程公司負責人，他坦言剛到大陸創業時，孵化器提供的免費辦公環境和空間，幫助微小企業節約了成本，這對剛創業的年輕人來說很重要。

談到市場集發展性，昆山兆篆商貿有限公司經理黃煜智認為，大陸近幾年經濟發展非常快，上海聚集了大量的國際企業和人才，我們面臨的挑戰和競爭比較大，在這樣的環境下，我希望藉助這樣的平台不斷地提升自己。

▲昆山青年分享創業歷程。（圖／取自中新網）

值得注意的是，近年不只有部分台青「創一代」赴陸發展，長三角地區是傳統台商大本營，例如昆山市許多業者都面臨二代接班的挑戰，因此昆山百富投資發展有限公司創始人張勇就說，他們在引進「新文化、新消費、新科技、互聯+」等產業，協駐當地轉型升級的同時，也透過「眾創花園」項目，協助「台二代」可以透過創業、課程培訓等，接棒與上一代的昆商一樣，促進兩岸產業合作，也為「創一代」提供舞台。

在昆山兩岸青年創業園核心區，從就業轉換到創業的林芝羽說，她是因為大學畢業來昆山實習半年後，覺得當地生活習慣與台灣類似，父親也在昆山，因此選擇在此就業，後來因為認識現在的合作夥伴，便一同創業。

她認為，現在台青創業雖然大陸經濟發展條件不同，但相比二、三十年前的台商，起步的支持相對好多，不少青創園區都在辦公場地、創業補貼、資金對接等方面提供協助，而昆山的成本，也比北上廣深低一些，適合當作起步的地點。