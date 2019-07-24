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渣狼柔道教練起底！地方望族月收超高人生勝利組　A片傳國三女…摩鐵驗收成果

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圖、文／鏡週刊

在彰化當地頗負盛名、出身柔道世家的卓姓教練，今年4月被學生A少女的父親控告涉嫌與未成年少女發生性行為，父親還提出女兒與教練在Line的鹹濕對話，卓男坦承，他傳A片給該少女，要當時國三還沒畢業的小女生練習做愛技巧，而且，就在今年4月被捕前，他還2度帶著少女到他住家附近的摩鐵「驗收」學習成果，其獸行令人髮指，警方已經將他移送地檢署偵辦。

 

今年4月4日，A少女的家長氣急敗壞地向彰化警分局報案，指女兒被柔道教練誘姦，由於證據明確，少女也坦承與教練發生性行為，警方隨即依《刑法》227條「與14歲以上、未滿16歲男女性交」罪嫌，將教練移送地檢署偵辦。

向本刊投訴的趙先生說，本來他也不曉得教練會做出這等令人髮指的行為，是教練被移送法辦後，向一名友人借50萬元欲與A少女家長和解，經友人轉述，才知道內情。

2年前卓姓教練與B少女的性愛照外流，警方證實學校並未通報。（爆料者提供）

趙先生透露，教練與A少女用LINE對話，教練說：「跟妳做愛很不自然！」少女回答：「我願意為你改進，但怎樣技巧才會進步？」教練說：「看影片啊！」接著傳了好幾部A片給少女。

狼教練坦承，被警方約談前幾日，他還與A少女到他家附近不同的摩鐵發生性關係，驗收「學習成果」。趙先生說，孩子們告訴他，A少女與教練墜入情網後，似乎不快樂，因為她也知道另一個「學姐」的存在，她懷疑自己是小三，為了爭寵，她讓教練予取予求。

卓姓教練也曾與A少女在這家摩鐵發生關係。

本刊另外採訪也在道館學習的女學生阿芳，她說：「教練早就跟另一個學姐B少女在一起，但他又搞上學妹A少女，這2個少女水火不容，同學們都想不透，教練怎麼有辦法同時跟2個彼此討厭的女生在一起，她們都隱約知道對方的存在，私下會較勁，講對方壞話，但就是不會鬧到檯面上」，對此，趙先生恨恨的說：「這傢伙以大人的閱歷、心機對付小孩，當然操控由心，真是惡質」！

涉嫌姦淫女學生的卓姓柔道教練，儘管被某高中辭退教練職，但他還在其他學校任教，加上他也教摔角，且卓家經營的道館生意不錯，最多時有40多個學生，月收入10幾萬，且狼教練生性揮霍，他的哈雷重機，加上改裝費用，超過150萬，投訴人趙先生透露，卓家有不少房產、房租收入，才能如此闊氣！

趙先生（圖）不滿卓姓教練誘姦女學生，憤而向本刊投訴，並提供證物。

在卓教練道館學習的「阿美」（化名）告訴記者，卓教練每個學生收費1,500元，學生來來去去，維持在40個人左右，如果晚上在道館用餐，加收1,000元，雖然阿美也說，道館的飯菜很難吃，但這樣的價格，的確很難要求品質。

此外，教練會要求比較有潛力的學生，住在道館，專心練習，準備出賽，當道館的「樣板」，為此，他家道館樓上設有2個大通舖，男女學生各一間，每個住宿生，每月收費3,000元；至於卓教練本人則不住在道館，他住在附近的家裡。

卓姓教練（右）不僅誘姦未成年女學生，還有5名成年女友。圖非當事人。（翻攝卓姓教練臉書）

投訴人趙先生說，40個學生，每個收1,500，道館毛利約新台幣6萬元，此外，他還兼摔角教練，雖然2年前因為淫照事件，被該高中辭退，但因為沒曝光，他仍在其他學校教柔道，估計月入十幾萬元。

趙先生則說，卓男揮金如土，兩兄弟都喜歡玩改裝的重機車，估計狼教練那台哈雷重機，加上改裝費用，肯定超過150萬元，雖說教柔道、摔角收入不錯，比一般上班族好很多，但若不是卓家有不少房地產，卓父當包租公也賺不少錢，兩兄弟那能如此闊氣！

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。


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關鍵字：鏡週刊,柔道館當後宮

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