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社會 社會焦點 保障人權

「天下第一所」刑求錄音曝光！侏儒遭毆「5度慘叫」　警嗆：打你又怎樣

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圖、文／鏡週刊

刑求逼供嚴重侵害人權，造成許多冤案，在政府及民間團體長期監督下，幾乎已從台灣絕跡。不料，有「天下第一所」之稱的台北市警局中正一分局介壽路派出所，最近驚爆刑求醜聞。一名罹患侏儒症的男子去年被控妨害公務，遭員警帶回派出所偵訊，因他不願配合、不肯認罪，竟在偵訊室被員警痛毆，男子當天身上剛好藏有超小型錄音器，意外錄下刑求過程。事後男子附上驗傷單及錄音檔控告員警傷害，明明證據確鑿，檢察官今年3月卻做出不起訴處分。男子認為檢方護短，本月中旬聲請再議，並同步向本刊投訴，希望司法勿枉勿縱，讓惡警得到應有的懲罰。 

▲小友（化名）被控妨害公務遭員警帶回偵訊，卻因不配合製作筆錄，慘遭呼巴掌、打肚子等方式刑求。（圖／鏡週刊提供，下同）

這起刑求案發生在去年4月。遭刑求的男子小友（化名）告訴本刊，為充實英文能力，他去年初到文化大學推廣教育部的網站詢問課程資訊，因承辦人態度不佳，且一直沒有下文，他便於4月18日下午，親自到台北市延平南路的文大推廣教育部，想找承辦人理論。由於自己是侏儒，常被歧視，為了自保，也為了蒐集對方無禮的證據，小友特別在褲子的暗袋裡，藏了一個超小型錄音器。
小友（圖）向本刊控訴遭員警刑求的過程，並提出完整錄音檔佐證。

小友指出，他到了現場後，櫃台人員一再推託，一下說承辦人在開會，一下又說不在，雙方發生爭執，校方報警處理。獲報前來的2名員警不分青紅皂白，與保全人員合力將小友抬出大門。

  1. 位於總統府附近、有「天下第一所」之稱的台北市警局中正一分局介壽路派出所，驚爆刑求醜聞。
  2. 台北市警局中正一分局（圖）轄下介壽路派出所，驚爆刑求醜聞。

小友告訴本刊，對於這突如其來的舉動，自己本能地掙扎，過程中不慎踢到員警的腿，員警以此為由控告他妨害公務，並將他帶回台北市警局中正一分局介壽路派出所，做了一份筆錄，隨即將他送到分局偵查隊，準備移送台北地檢署。

小型錄音器樣式繁多，網路上都有販售。（翻攝自網路）

當時小友聽到偵查隊的刑警跟派出所員警說：「你們筆錄製作的格式不對，不能涉案人說什麼就記錄什麼，這是做證人筆錄的格式…」小友說，偵查隊的刑警還教派出所員警該怎樣問、怎樣寫，最後要員警把小友帶回派出所重做筆錄。

小友遭刑求後控告員警傷害，檢方勘驗錄音檔，雖聽到「打你怎麼樣」等對話，但仍以「罪疑唯輕」原則，做出不起訴處分。

就在小友被帶回介壽路派出所重作筆錄的過程中，他遭到偵訊員警的毆打，雙方所有對話及打人聲音，意外被小友褲子暗袋裡的錄音器，通通錄了下來。


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關鍵字：鏡週刊,刑求全都錄

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