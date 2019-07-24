今午後雷雨熱區曝光　彭啟明揭「下波颱風生成旺季」：大家要有準備

▲目前台灣東方海面有個低氣壓，氣象局預報員陳伊秀說，未來有沒有發展還要再觀察。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（24日）太平洋高壓稍增強，水氣會減少些，各地上午之前大多為多雲到晴，僅中南部仍有些零星短暫陣雨，中午過後在各地山區及近山區平地、大台北地區有局部雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，8月初可能就進入另一波颱風的旺季，請大家要有準備。

氣象局指出，今溫度方面和23日類似，各地高溫普遍在32至35度，中午前後紫外線指數也偏高，出門在外要做好防曬並且多補充水分，以防中暑。

請繼續往下閱讀...

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天幾乎全台有雨。（圖／氣象局）

目前太平洋上、台灣東方海面有個低氣壓，未來是否持續發展，甚至變成熱帶性低氣壓或颱風？氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，有沒有發展還要再看，但預估會沿著高壓邊緣接近日本，如果緯度比較高可能變「溫帶氣旋」。

氣象局預報，周四（25日）至下周二（30日）大致是偏南風至西南風影響的大氣環境，天氣悶熱，各地高溫普遍在32至35度；各地大多為多雲到晴，僅清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，午後雷雨常伴隨瞬間的強降雨以及雷擊。

▼目前台灣東方海面有個低氣壓。（圖／氣象局）

氣象局說，下周三（31日）至下周五（8月2日）各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，近期沒有颱風會來，請大家好好把握；不過，8月初可能就進入另一波颱風的旺季，請大家要有準備。

▼未來一周依舊是高溫炎熱天氣。（圖／氣象局）