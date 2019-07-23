更新／午後雨彈又來了！大雷雨炸北北桃　14縣市「大雨特報」

▲對流旺盛，14縣市發大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局針對台北、新北、南投地區及桃園至高雄、宜蘭、花蓮山區等14縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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【16:02更新】：

雷雨編號0097：針對「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。

示警區域

南投縣：竹山鎮

雲林縣：斗六市、斗南鎮、古坑鄉

嘉義市：東區

嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉

台南市：白河區

【15:06更新】：

雷雨編號0096：針對「台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止。

示警區域

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、烏日區、霧峰區、太平區、大里區、和平區

彰化縣：芬園鄉、員林市、社頭鄉、二水鄉

南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉

雲林縣：林內鄉



【14:30大雨特報】：

新北市、台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣

▲14縣市大雨特報，北北桃留意大雷雨。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，要留意午後熱對流發展，特別提醒位在下風處的北台灣地區，有大雷雨發生的可能，目前已針對台北、新北以及桃園發布大雷雨即時訊息。

根據氣象局觀測資料，截至14時40分，時雨量排行第一在新北鶯歌，達65.5毫米；其次為南投竹山鎮，有49.0毫米；接著在南投縣鹿谷鄉也有41.5毫米。

▲台北、新北以及桃園慎防大雷雨。（圖／中央氣象局）

雷雨編號0095：針對「台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。



示警區域

台北市：中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區

桃園市：桃園區、大溪區、龜山區、八德區、復興區