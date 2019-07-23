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在地就醫治療C肝免奔波之苦　84歲老翁12週獲重生

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▲屏東縣東港安泰醫院治療C肝已200位，醫療團隊注入強心劑。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院治療C肝已200位，醫療團隊注入強心劑，圖左起醫師群簡泰隆、吳坤輝、石志安、鄭一中、沈昌平。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院配合衛生署政策，透過各種宣傳管道，讓民眾了解C肝對健康的危害，鼓勵民眾進行肝炎篩檢，並接受治療；經胃腸肝膽科所有醫師及個管師的努力，迄今累積的治療個案已突破200人，不僅是個里程碑，也給醫療團隊打了一劑強心針，讓醫療團隊對下一季度的C肝治療運作更有信心。

▲屏東縣東港安泰醫院治療C肝已200位，醫療團隊注入強心劑。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼第200位患者、84歲老翁治療12周重生。

▲屏東縣東港安泰醫院治療C肝已200位，醫療團隊注入強心劑。 （圖／記者陳崑福翻攝）

200位患者中，有位住在南州鄉的84歲謝姓老翁，原本預計要讓現住台南市的女兒開車回南州後載到高雄市治療C肝，就診結束後再將父親載回南州家中，她再自行開車回台南，往返要8個多小時。

東港安泰醫院透過主動訪查聯繫到謝姓老翁及其家人後，建議轉到鄰近的安泰醫院治療，方便又節省時間，也免去女兒奔波勞累，在經過12週不間斷的用藥後，目前謝老先生已完成療程並治療成功，不再當「肝」苦人。

衛服部推動C肝全口服新藥，希望民眾能踴躍到醫院檢查，C肝患者能持續接受藥物治療，期待在2025年就能提早達到世界衛生組織消除C肝的目標。東港安泰醫院配合政策，透過各種宣傳管道，讓民眾了解C肝對健康的危害，鼓勵民眾進行肝炎篩檢，並接受治療；經胃腸肝膽科所有醫師及個管師的努力，迄今累積的治療個案已突破200人。

醫院胃腸肝膽科主任石志安表示，或許200位治療個案對城區醫院而言不算多，但安泰醫院位於屏南地區，所面對的患者多為偏鄉居民，往來交通不便，降低患者就醫治療的意願，加上C肝新藥又有數量的限制，為了搶佔有限的藥劑額度，讓更多民眾受惠，醫療團隊投注相當大的精力，達到了這個目標，相當不容易。

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關鍵字：屏東,東港,安泰醫院,C肝,200位

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