　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

溪邊戲水潛藏致命危機！　花蓮今年已發生7起造成5人死亡慘劇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪23日再度傳出戲水意外，2名幼童送醫急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪23日再度傳出戲水意外，2名幼童送醫急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪23日再度傳出戲水意外，2名幼童送醫急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最近天氣炎熱又適逢暑假期間學生較有空閒時間，民眾除了喜歡在家吹冷氣消暑外，也喜歡跟家人朋友一同到溪邊玩水烤肉，溪水雖涼爽消暑，但大眾往往忽略溪流潛在的危險性。7日在花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪北溪，有民眾在溪邊因跳水造成當場無呼吸心跳情形，23日又有民眾帶2名小朋友到砂婆噹溪有淺水區及深水區的溪邊玩水，因未留意小朋友到深水區導致溺水情況發生。
 
花蓮消防局統計花蓮地區今年1月1日至7月23日止，總計已發生7起溪邊戲水意外，造成5人死亡及2人送醫急救慘劇。消防局表示，這些意外的發生，如果事前能做好準備及戲水過程中特別注意，其實都是可以避免的。

▲▼花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪23日再度傳出戲水意外，2名幼童送醫急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮消防局統計花蓮地區今年1月1日至7月23日止，總計已發生7起溪邊戲水意外，造成5人死亡及2人送醫急救慘劇。
 

花蓮消防局提醒在地民眾及遊客，一般在溪流玩水可能遇到的危險情況如下:
1.溪流邊石頭大小形狀各異，除有可能造成絆倒外，石頭表面覆蓋青苔，也容易發生滑倒受傷情形。
2.夏天常有瞬間大雨量的午後雷陣雨，短時間可能就會造成溪水暴漲導致受困，或是被暴漲溪水沖走之可能。
3.附近無救生員確保安全，萬一溺水只能靠現場民眾，若民眾無相關救援知識也可能一起溺水。
4.夏天蛇類、毒蟲較易出沒，可能導致蛇咬、蚊蟲叮咬之受傷事件。
 
消防局強調，上述情形可能導致受傷、溺水事件發生，消防人員亦無法在非常短時間趕到現場救援，為避免類似情形發生，請民眾慎選有救生員警戒之合法處所戲水，以確保自身安全。
 
花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，民眾戲水消暑應選擇有救生設備與人員的合法處所，不要在水中做出危險行為以避免溺水。

ET快訊
暗指偷吃王瞳？抓包「三個人共吃便當」馬俊麟妻心碎：機會給夠多
國安局私菸醜聞「團爸」名單出爐！檢調將傳喚「各單位」貨主
「馬英九時期專機團員也買菸」　黃暐瀚認了：600條是極限
資工彌五官再進化！神隱6年近照曝光…比基尼辣露東西半球

關鍵字：溪邊,戲水,潛藏,致命,危機,死亡,慘劇,砂婆噹溪,雷陣雨,溪水,暴漲,溺水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

她上菜市場沿街「烙賽」！民眾看傻眼關心：要看醫生嗎　真相曝光網笑翻

團購夯貨「福源花生醬」兄弟爭產　店門前互打、噴漆罵大騙子都判刑

阿里山公路36.6公里處土石大量坍方　雙向車道暫緩通行

屏檢提縣議員林采穎當選無效訴訟　屏東地院駁回

搭霸王車遭逮！竟「25字」連珠炮狂譙女警：機掰　扯男爽罵代價10萬

溪邊戲水潛藏致命危機！　花蓮今年已發生7起造成5人死亡慘劇

選前之夜直播誣指魏明谷買票　陳朝容判刑5月褫奪公權1年

快訊／才剛解開安全帶…工人從5樓墜下無處可抓　頭部著地慘死血泊中

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放進感情

機車族請注意！測速槍+手機測速器全出籠　北市交大加強取締這17處

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

她上菜市場沿街「烙賽」！民眾看傻眼關心：要看醫生嗎　真相曝光網笑翻

團購夯貨「福源花生醬」兄弟爭產　店門前互打、噴漆罵大騙子都判刑

阿里山公路36.6公里處土石大量坍方　雙向車道暫緩通行

屏檢提縣議員林采穎當選無效訴訟　屏東地院駁回

搭霸王車遭逮！竟「25字」連珠炮狂譙女警：機掰　扯男爽罵代價10萬

溪邊戲水潛藏致命危機！　花蓮今年已發生7起造成5人死亡慘劇

選前之夜直播誣指魏明谷買票　陳朝容判刑5月褫奪公權1年

快訊／才剛解開安全帶…工人從5樓墜下無處可抓　頭部著地慘死血泊中

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放進感情

機車族請注意！測速槍+手機測速器全出籠　北市交大加強取締這17處

「是水很深的地方」　林飛帆坦言加入民進黨太太很擔心

20年後，我們終於看懂了《獅子王》！　迪士尼總監：這是部「人」的故事

聖上相揪亂尿尿！被「關禁閉」不悔過　反「牽手」上演兄弟情深

深夜和男友分手...單身妹下秒慘遭16歲醉男拖進草叢「硬上」

白頭海鵰愛跑步還「怕獵物」　保育員操碎心：你不是狗啊！

日韓貿易戰引爆記憶體價格　威剛搶先布局、Q3逐月發酵

不打算投入選舉！林飛帆再喊非韓家園：假話3次成真「真話要說4次」

雷納德戴著馬刺冠軍戒引熱議　可愛舅舅無理要求內容曝光

逼下跪喊「爸爸我錯了」...女孩遭賞3巴掌落淚　施暴者：給我笑一下

孟美岐《誅仙》預告曝光！　扮凶狠碧瑤「皺眉瞪視」…2秒被網友吐槽翻

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下..

101大樓外修LED燈　2人墜..

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家..

即／預告「捷運殺人」　女學生移..

LINE傳假消息！70歲媽收警..

快訊／網友預告將在「板南線上隨..

人夫偷情鄰居狂傳鹹濕對話　正宮..

BMW廟口對決　2車爆炸式騰空..

屏東養豬場工人掉入烹煮池！搶救..

快訊／剛解開安全帶…工人從5樓..

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

基隆海洋廣場男跳海警消搶救....

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網..

看社會／高中女談不倫戀遭師滅門

更多熱門

相關新聞

免飛澳洲！4千坪尤加利森林就在眼前

今（23 日）是二十四節氣中的大暑，農委會指出，大暑前後是一年中天氣最熱的時候，所以會特別感到氣候炙熱難耐，而在這樣的天氣裡，午後下場雷陣雨也很正常。今年大暑到8月7日，特別推薦在這之前可以到台灣6大景點避暑。

爸媽交給阿公帶！小兄弟砂婆礑溪溺水

陳屍偏僻公路　情侶最後身影曝光

午後雷陣雨「直接長頭上」北市淹了

花蓮翡翠谷設救生圈　戲水牢記救溺口訣

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

人妻分房睡凍未條　偷帶小王回家口愛

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面