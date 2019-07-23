溪邊戲水潛藏致命危機！　花蓮今年已發生7起造成5人死亡慘劇

▲▼花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪23日再度傳出戲水意外，2名幼童送醫急救。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最近天氣炎熱又適逢暑假期間學生較有空閒時間，民眾除了喜歡在家吹冷氣消暑外，也喜歡跟家人朋友一同到溪邊玩水烤肉，溪水雖涼爽消暑，但大眾往往忽略溪流潛在的危險性。7日在花蓮秀林鄉水源村砂婆噹溪北溪，有民眾在溪邊因跳水造成當場無呼吸心跳情形，23日又有民眾帶2名小朋友到砂婆噹溪有淺水區及深水區的溪邊玩水，因未留意小朋友到深水區導致溺水情況發生。



花蓮消防局統計花蓮地區今年1月1日至7月23日止，總計已發生7起溪邊戲水意外，造成5人死亡及2人送醫急救慘劇。消防局表示，這些意外的發生，如果事前能做好準備及戲水過程中特別注意，其實都是可以避免的。

▲花蓮消防局統計花蓮地區今年1月1日至7月23日止，總計已發生7起溪邊戲水意外，造成5人死亡及2人送醫急救慘劇。



花蓮消防局提醒在地民眾及遊客，一般在溪流玩水可能遇到的危險情況如下:

1.溪流邊石頭大小形狀各異，除有可能造成絆倒外，石頭表面覆蓋青苔，也容易發生滑倒受傷情形。

2.夏天常有瞬間大雨量的午後雷陣雨，短時間可能就會造成溪水暴漲導致受困，或是被暴漲溪水沖走之可能。

3.附近無救生員確保安全，萬一溺水只能靠現場民眾，若民眾無相關救援知識也可能一起溺水。

4.夏天蛇類、毒蟲較易出沒，可能導致蛇咬、蚊蟲叮咬之受傷事件。



消防局強調，上述情形可能導致受傷、溺水事件發生，消防人員亦無法在非常短時間趕到現場救援，為避免類似情形發生，請民眾慎選有救生員警戒之合法處所戲水，以確保自身安全。



花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲，民眾戲水消暑應選擇有救生設備與人員的合法處所，不要在水中做出危險行為以避免溺水。