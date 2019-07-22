午後雷陣雨「直接長在頭上」　北市淹了！大安森林時雨量136毫米

▲台北降下大雷雨，通化街38巷淹水。（圖／讀者提供）

生活中心／綜合報導

中央氣象局今（22日）天下午針對北北基等17縣市發布大雨特報，其中台北升級豪雨。民間氣象公司「天氣風險 WeatherRisk」在臉書提醒，這是一場直接長在市區頭上的午後雷陣雨，台北市大安森林公園時雨量達到136毫米，再次考驗都市的防洪能力極限。

受到大氣環境不穩定影響，氣象局一早便觀測到午後熱對流發展訊號強，預估雨勢也會很顯著，提早發出大雨特報提醒民眾留意，而下午4時，氣象局再度針對台北市發布豪雨特報，氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台北市有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投地區、東半部地區、恆春半島及其他各地山區亦有局部大雨發生的機率，其他地區易有局部較大雨勢發生，請注意雷擊及強陣風。

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▲豪雨特報。（圖／氣象局）

「天氣風險」稍早也在臉書提醒，這是一場直接長在市區頭上的午後雷陣雨，台北市大安森林公園時雨量已經飆破100毫米，再次考驗都市的防洪能力極限。

「天氣風險」進一步表示，今年已經有很多次午後雷雨直接長在雙北市區，跟往年較多從新店、烏來移出的趨勢有點不同，「氣候變遷是否連午後雷雨的型態都有變化了？今年結束後來統計一下閃電分布，可能可以看出些眉角。」

「天氣風險」也指出，今天的午後雷雨除了偏南風、水氣多，重要的是還有「冷心低壓」加持，明天冷心低壓遠離，午後雷雨可能會稍微小一些。

根據氣象局觀測，截至下午4時30分，日累積雨量前10名都在大台北地區。詳細數字如下：

● 164.50 mm 台北市大安森林

● 135.50 mm 台北市公館

● 133.50 mm 台北市台灣大學

● 127.50 mm 台北市中正國中

● 121.00 mm 台北市中正橋

● 116.00 mm 台北市台北

● 104.00 mm 台北市福州山

● 104.00 mm 台北市松山

● 98.00 mm 台北市三興國小

● 95.00 mm 新北市新店