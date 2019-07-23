爸媽交給阿公帶！花蓮小兄弟「砂婆礑溪溺水」　恢復微弱脈搏觀察中

▲砂婆礑溪溪水翠綠清澈，是「溯溪聖地」。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪因未受污染，翠綠清澈的溪景被封為「絕美秘境」，還是當地的「溯溪聖地」，吸引眾多遊客到場體驗刺激樂趣；但23日上午10時許，砂婆礑溪卻傳出2名分別為8歲、5歲的邱姓小兄弟溺水意外，經警消到場將2人救起時已經沒有生命徵象，送醫搶救後雖然恢復微弱脈搏，但仍未脫離險境。

花蓮縣消防局指出，上午10時27分有目擊者發現小兄弟在溪中溺水，嚇得立即報案，警消到場後，發現溺水地點位於水源橋上游約400公尺處的「淺水區」，當下立即涉水將其中1名男童救起，但他已無呼吸心跳，因此立即施作CPR搶命；現場警消稍後再於溪中救起另名溺水男童，同樣也已無呼吸。

事後2名男童被送往花蓮慈濟醫院，雖然經過搶救後2人暫時恢復微弱脈搏，但血壓仍然偏低，目前仍在加護病房觀察中，還未脫離險境。家屬獲報後也相當焦急，趕抵加護病房後見小兄弟還在與死神拔河，忍不住掉下眼淚。

據初步了解，8歲及5歲的邱姓小兄弟是當地人，目前分別就讀小學一年級及幼兒園，23日當天父母將兄弟倆交付由阿公照料，疑似因天氣炎熱、戲水消暑才會發生意外。

而這起兄弟溺水案，也是砂婆礑溪7月第二起意外，7日時一名40歲的卓男在砂婆礑溪北溪處戲水，不料跳水後卻當場失去意識，現場民眾目擊立即下水將卓男救起，但當時他已無呼吸心跳，經送往花蓮慈濟醫院搶救後仍然宣告不治身亡。

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▼砂婆礑溪自7月起至今已經發生2起溺水意外。（圖／記者王兆麟翻攝）