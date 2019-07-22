溺水救命全靠它！花蓮翡翠谷溪邊設救生圈　遊客牢記救溺口訣

▲▼花蓮縣消防局吉安分隊為保障遊客安全，派員至翡翠谷架設固定點並裝上救生圈。（圖／吉安分隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮秀林鄉銅門村翡翠谷近年因網路行銷，再加上諸多網紅介紹，已越來越熱門，該處步道高低落差不大，安全係數相當的高，儼然已變成ㄧ個打卡好景點，而相關衍生問題漸漸相對變多。21日就有發生4名遊客戲水因溪水暴漲受困事件。花蓮縣消防局吉安分隊為保障遊客安全，派員步行至翡翠谷架設固定點並裝上救生圈。

▲救生圈均都有搭配20米的救援繩索以利拋擲救援。



吉安分隊在翡翠谷設置位置為遊客處最多的幾處戲水點，第一攔砂壩–第一深潭，與上方約30公尺處的第二深潭，而這三處救生圈均都有搭配20米的救援繩索以利拋擲救援，並且鎖掛於樹上，避免天災損壞及遺失。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，設置的救生圈屬於公物，僅供緊急救援使用，禁止拿來戲水娛樂，以免造發生器具損壞於危及時刻無法發揮應有之功用。

林文瑞並提醒遊客，如遇緊急狀況應牢記救溺口訣依序「叫、叫、伸、拋、划」，叫是大聲呼叫，叫是呼叫119，伸是利用竹竿及樹枝等延伸物救人，拋是拋擲浮力足夠的球、繩、瓶、等漂浮物，划是利用大型浮具如船、救生圈、救生以及救生浮標等划過去救人，夏日戲水救溺口訣別忘記，才能玩的開心放心。