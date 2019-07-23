搭國安局私菸便車！華航「地勤美魔女」狂買10萬免稅品…正面照曝光

圖、文／鏡週刊

國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9,800條免稅菸，從國賓通關禮遇通道夾帶入境，驚爆有2名神祕女子董靜宜及黃湘媚也搭上國安局便車，大買免稅品，原來董靜宜是華航地勤督導，雖然相當資深，是名美魔女也跟著大血拼，顯見華航管理漏洞百出。

董靜宜具有航空管理研究所學歷，長相甜美，臉書盡是美食照及出遊照，酷愛到日本旅遊，一身日本和服打扮，吸引不少人大誇好美。

本刊調查，目前除了國安局10人涉案外，董靜宜及黃湘媚搭上便車，跟在國安局這波免稅菸品偷偷團購，2人各自花了十幾萬元，買了一堆免稅品，她們並非國安局人員，卻也買了一堆免稅品，且跟吳宗憲等人一樣，都打算在總統專機返抵國門後，再隨著國安局一起領貨。

由於華航提供的「免稅品購買服務」是給總統專機人員，讓他們選購，直到專機返國後，再把這些預購的免稅商品交給購買的人員，但董靜宜等人竟也能跟著大買未稅品，其中疑點有待檢調釐清。

據了解，正在開聲押庭的吳宗憲已向檢方交出團購買菸名單，而且國安局隨總統出訪買菸是行之有年的陋習，採學長交接給學弟模式，一任交棒一任，這次會出事的原因就在於實在是買太凶，讓華航人員看不下去。



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