台灣美妝大聯盟成軍　華威、PChome、潤泰團隊進駐董事會

▲86小舖、UNT及PayEasy旗下BeautyMaker、BeautyEasy等3家公司、4大美妝品牌商整併後，第2次臨時股東會決議將以美合國際實業為存續公司。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

86小舖、UNT及PayEasy旗下BeautyMaker、BeautyEasy等3家公司、4大美妝品牌商，今年4月宣布整併在一起之後，23日舉行第2次臨時股東會，通過美合與亞卡西雅、康迅美妍合併，並以美合國際實業為存續公司。

合併後的美合國際實業，隨即召開改組後第一次董事會，由PChome集團領導人詹宏志擔任董事長，董監事名單除了華威創投董事長張景溢、合夥人林明哲等經營團隊外，還包括PChome總經理蔡凱文、露天拍賣總經理曾薰儀、Pi拍付營運長韓昆舉，後續將與PChome做深度資源整合，此外，潤泰集團財務長陳志全也進駐董事會。

而對於86小舖全台僅剩誠品站前店、台中逢甲店2間實體門市，卻是即將陸續關店，不少人覺得唏噓，但美合國際實業回應為了發展台灣美妝大聯盟，計畫中本就決定要暫時先裁撤實體通路。

美合國際實業執行長林明哲表示，台灣美妝大聯盟初步計畫是專注經營線上通路，為求集中資源做大做好線上平台，86小舖所屬的實體門市，在策略面上原本就有終止營運的打算，後續會專注做好各環節，創造最佳消費者體驗。

林明哲提到，美合國際實業將建立完善的快速到貨物流系統，加強數據分析、流量挹注，以及新引進零售技術支援，目標集結更多的美妝電商，為各個獨立型賣家創造良好平台，希望累積成功經驗後，吸納更多台灣品牌商加入。