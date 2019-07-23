她上菜市場沿街「烙賽」！民眾看傻眼關心：要看醫生嗎　真相曝光網笑翻

▲壓扁的藥膏大約50元硬幣大小。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

記者陳雕文／綜合報導

冏！台南一名婦人日前上午貼了三伏天的藥丸後去市場買菜，當時天氣炎熱，她不斷冒汗，而背上的藥膏也慢慢滑落，最後從衣服縫隙掉出，熱心的路人見狀告知，「小姐，妳的『大便』掉出來了」婦人不解，回頭一看，赫然發現落地的藥膏還真像一坨屎！婦人把糗事PO上網，網友笑翻說，「真的笑屎我了！」

▲婦人在晚上拆開掉在地板的藥膏。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

婦人將窘況PO網說，「去年第一次貼是在上午，貼完順道去市場買菜。結果因為天氣熱一直流汗，結果貼在腰背的“藥丸”竟然從貼布縫隙掉了下來。結果有一個小姐匆匆的走到我身邊，緊張的告訴我“小姐，妳的“大便”掉出來了，是不是拉肚子？要去看醫生嗎？”往背後地板一看，夭壽！掉下來那藥丸還真像“大便”。尷尬了我，趕緊解釋清楚。」

原PO補充說，「所以今年改晚上貼，貼好乖乖呆家裡，免得又造成尷尬~」網友看了笑翻說，「笑屎我了」、「我兒子也發生過，掉在補習班，大家以為誰偷放大便」、「還好他是直接跟你說，不是拍照po上網」、「我有貼過，衣服沾到真的像大便」、「妳的藥丸形狀也太慘了」、「你的大便掉出來了XD」、「醫生都會特別交代，要貼3小時」、「尷尬癌發作」

據了解，三伏天即「初伏天」（夏至後第三個庚日）、中伏天（第四個庚日）、末伏天（立秋後第一個庚日），而「三伏貼」就是在這三天裡於背部穴位貼上化痰定喘的中藥，每年於每伏天各貼一次療程，連續貼3到5年，以提高免疫力，改善生理機能。

▼藥膏的形狀跟色澤讓網友直呼，「真的很像便便！」。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）