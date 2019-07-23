貼「三伏貼」！92名孩童皮膚紅腫、起水泡　醫曝5種人不能貼

▲不少家長都會趁著夏天帶孩子接受「三伏貼」療程。（圖／台中慈濟醫院提供）

實習記者范芷菱／綜合報導

三伏貼的「冬病夏治」是一種源於清朝的中藥療法，在特定節氣在穴位貼上中藥敷貼，以達到改善人體內分泌和免疫系統功能。不過大陸江西近日卻傳出有92名兒童，因三伏貼出現不良反應，皮膚呈現紅腫、水泡等症狀，並且伴有灼痛感。

▲孩童因三伏貼而出現不良反應。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，江西省兒童醫院於12日至13日對881名兒童施用三伏貼療法，不過接受治療的兒童中有92人出現不良反應，出現皮膚搔癢、灼痛感甚至是水泡等症狀。一位吳媽媽表示，兒子貼滿2個小時，當天晚上皮膚卻開始發紅，「當時拍了照片準備下次再問醫生。但第二天發現孩子的皮膚紅腫；第三天更是出現發燒，傷口還破皮、滲液。」

▲傷口甚至破皮、滲液。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

大陸國家中醫藥管理局出動專家進行調查，發現在此次三伏貼輔料配置過程中，將往年配方中的嫩薑調整為老薑，並將酒精濃度從56度提高到62度，導致部分兒童貼敷後皮膚出現不良反應。

山西省中醫院肺病科薛曉明主任表示，對於孩童使用三伏貼卻出現灼傷情形應該有幾種原因造成，像是貼敷時間超過2小時，或是天生有蕁麻疹等遺傳因素，以及體內過於濕寒都有可能造成治療部位灼傷、起水泡。

薛曉明也指出，三伏貼其實是熱性藥，最適合虛寒體質的人群，所以並不是所有人都適合用「三伏貼」來改善體質，以下五種人就切記不能亂貼：

一、發熱性疾病：肺結核、腫瘤、心臟疾病、肝腎功能不全者。

二、出血性疾病：支氣管擴張咳血者。

首次貼敷時，最好到醫院辨明體質。薛曉明醫生也呼籲，若是灼傷情況嚴重，一定要到醫院治療，以避免病症惡化。