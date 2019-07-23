蔡英文：台商回流破4520億！投資台灣最好時機

▲蔡英文。（圖／攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文23日上午接見「世界台灣商會聯合總會第25屆回國訪問暨投資考察團」。她致詞特別感謝世總在世界各地用民間力量來加強穩固台灣的經貿外交，希望未來繼續跟著政府一起拚，為台灣企業發掘更多商機，共同創造更好的未來。她也報告好消息，台商回流已經破4520億，現在就是投資台灣的最好時機。

蔡英文致詞時感謝台商夥伴從世界各地回國，跟政府分享第一線的經驗，為政府施政來貢獻心力。她昨日才剛結束「自由民主永續之旅」，在這期間也過境美國紐約及丹佛，深刻感受到旅外僑胞和台商朋友對台灣的情義相挺。除了感謝游萬豐總會長在此次出訪同行，一起為台灣拚外交，也要給現場台商夥伴肯定和鼓勵。

蔡英文指出，台商朋友一路用「一卡皮箱」闖天下的精神，不僅在國際間創造豐碩的成果，也用經濟撐起台灣參與國際經貿的空間。世總是台灣跟國際接軌的重要推手，協助台商朋友編撰「台商經貿投資白皮書」，給僑居地政府，來提升台商在當地的政經地位。

蔡英文強調，這三年多來，政府積極推動法規鬆綁，改善台灣投資環境，今年提出「歡迎台商回台投資行動方案」，不到半年，投資金額就突破2,500億元的目標，政府也再更進一步，設立了5,000億元的新目標。

蔡英文分享好消息，最近推出「投資台灣三大方案」，提供更多優惠，讓台商能夠安心回台投資，「前幾天，投資金額已經突破4,520億元，如果有台商一起來投入和幫忙，相信一定能達到新目標」。

另外，針對台商關心的課稅問題，蔡英文說，政府制定「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，月初已經在立法院三讀通過。希望透過實質租稅優惠，引導台商朋友匯回海外資金，調整全球投資布局，促進台灣經濟發展。