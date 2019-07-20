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台灣銀行家／國人偏好高儲蓄性質保單　壽險資金向海外追求收益性！

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▲▼ 美元,美金,新台幣,台幣。（圖／路透社）

▲國內壽險業國外投資比例高，匯兌風險需要更嚴謹的控管，避免獲利減損。（圖／路透社）

文／賴健宇

國內家庭在資產配置上以存款、人壽保險與退休基金為主，因此也讓壽險業的保費收入持續增加，並將多數資金投往海外以增加收益，為避免投資損益浮動過大，主管機關將嚴格管控，並提升國內投資商品項目及效益。

回顧近20年的低利率環境，雖部分壽險公司已經逐漸擺脫利差損，但國際財務報告準則卻越來越嚴格，例如取代IFRS 4的IFRS 17「保險合約」，將於2025年在我國導入適用。再者，保費收入屢次創新高，亦造成壽險業資金去化流向的難題。因此，未來壽險業除了需在國外投資限額下，追求合理收益性，壽險公司也需視負債組成，決定資產配置策略。當然，國人也應該反思對傳統保障型的重視，回歸人壽保險本質，並以投資儲蓄類型為輔，降低對高儲蓄型保單的需求。

壽險業保費收入逐年擴增

觀察近年我國家庭部門的資金流量概況，在資產配置方面，家庭部門仍是以持有存款、人壽保險準備與退休基金準備為主，比重超過6成，其中國人因增加購買外幣保單及類定存保單，致使人壽保險準備與退休基金準備的增幅加大，並續居資金用途的首位，2017年為2.33兆元新台幣，較2016年增加632億元，而資金用於存款則為1.26億元。

此狀況反映人壽保險業的業績表現，保費收入逐年遞增，2018年為3.51兆元，較2017年增加913億元，特別是受到全球景氣回溫、金融市場表現熱絡的帶動，近兩年投資型商品的買氣較2016年明顯回升。而保費收入的增加，壽險業的可運用資金部位也隨之提升，2018年為23.8兆元，較2017年增加1.67兆元，並以國外投資的占比68.52%為最高，其次為有價證券投資，包括公債、股票、金融債券等。

面對壽險業持續增加國外投資的情況，主要原因在於，壽險業對長期投資需求大、國人財富資產配置趨向全球化及去化國內剩餘資金等，惟國內公債發行規模小，且平均剩餘年限不及10年，無法因應其投資所需，即便近期有大量持有以新台幣計價債券ETF所從事的國內投資，亦是為避免觸及國外投資加計國際板債券上限的折衷，以及國內缺少受到壽險業者青睞的投資標的所致。

國外投資65.25%天花板上路

過去主管機關為了協助壽險業者，克服利差損的困境，除了增加壽險公司的投資範圍，並先於2003年開放保險公司國外投資上限至35%，再於2007年放寬至45%，且於2014年將投資國際板債券的部位，列為不計入國外投資限額，對增進保險公司資金運用的彈性及效率，有所助益。但基於控管國際板債券的投資部位，金管會於2018年11月增訂保險業投資國際板債券的限額規範，以不超過經核定國外投資額度的145%為原則，也就是以65.25%進行總量管制，而在新法預告完成前已超限投資者，未來不可再新增投資部位。

所謂國際板債券，是指一國政府、金融機構或工商企業為籌措資金，在我國金融市場上發行的債券，與壽險業國外投資不同之處，為國外投資係將資金匯出進行投資布局。參考政大保險業永續發展研究中心2017年的研究指出，我國壽險業國外投資的資產配置，投資工具以公司債及金融債券為主，其次則依序為政府公債、證券化商品及外幣存款等，並且偏重於已開發市場，用於追求穩定的長期收益來源。

不可諱言的，壽險業增加國外投資比重有其結構性因素，與其他國家壽險業的資金運用狀況不盡相同，包括弭平利差損而追求高收益性投資、國內投資標的實質收益率偏低、去化國內剩餘資金等。其中，如金管會雖有限制國際板債券的投資額度，但也開放壽險業國外投資的對象，增列國外地方政府所屬機構發行的債券，藉以提升資金運用效率。此類債券的收益率較一般政府公債為高，違約率則是較相同信用評等的公司債要低。

惟金管會在今年3月，仍是針對國內壽險業國外投資的匯兌風險，提出重要控管機制，包括持續修正保險業資產負債風險管理能力的相關規定；對國外投資情形追蹤監視及分析，再透過個案及動態監理的方式進行差異化管理；增加外匯價格變動準備金的提存及沖抵比率；引導保險公司調整保險商品結構，並將資金投資於國內公共建設與新創產業等。目的就是為了降低壽險業的資金運用，因偏重國外投資產生匯兌風險，而造成獲利減損的程度。

▲▼網購,網路,血拚,刷卡,買東西（圖／pixabay）

▲國內投資項目少、市場小，使壽險業資金因而轉往海外。（圖／pixabay）

投資報酬率≠保戶之實際報酬率

一般而言，保單上載明的預定利率或宣告利率，不是保戶可取得的實際報酬率，而是壽險公司資金運用的投資報酬率，而這個投資報酬率就是保險商品在進行定價利潤測試的衡量標準。當平均投資報酬率表現越好的壽險公司，可以通過利潤測試的保險商品，其預定利率或宣告利率普遍較投資績效欠佳的壽險公司商品為高，相對地更容易受到偏好高儲蓄性質保單的消費者所青睞，也能鞏固一定的市場競爭力。但在此一循環下，壽險公司為了維持商品的市場熱度，加上國內投資標的之投資報酬率偏低，使其資金運用偏重於從事追求高收益性的國外投資。

換句話說，利潤測試結果的呈現，是以投資報酬率或一固定折現率計算未來利潤的現值，作為壽險公司設定達成或超越的目標值。而要求商品定價利潤測試的監理目的，就是為了避免經營不佳的壽險公司，有大量發行虧損保單的行為。

以利變型年金保單為例，壽險公司送審利變型商品時，需檢附以現金流量法的利潤測試文件。在低利率環境中，年金不僅具有持續金流的保障，且可以隨著浮動的宣告利率高於預定利率時而累積，備受消費者關注，並逐漸成為壽險市場的主要投保商品，特別是以銀行為通路進行銷售。基此，當壽險公司資金運用的投資報酬率越佳，就可發行較一般宣告利率為高的利變型商品，但仍以不得高於區隔資產前24個月的移動平均投資報酬率加計兩碼為原則，維持宣告利率之穩定性。

利變型保單躍升個人首選產品

我國保險市場的發展軌跡，最早為1947年成立的台灣人壽與台灣產物保險公司，再至1986年及1994年陸續開放美商與外商保險公司來台設立據點，並於1993年開放國人設立本土新保險公司。至今已歷經公營保險機構民營化、實施風險資本額制度、新增保險商品種類、費率自由化、金融監理一元化、放寬資金運用等時期，獲利狀況亦是逐年提升，其中2017年獲利1,362億元，更為近5年新高（但2018年獲利受到外匯損失影響而縮減至1,087億元），並以人壽保險的業務規模較大，包括利變型增額保單、外幣保單、失能照護保單等，為最受國人歡迎的保險商品。

由於壽險保單設計均有一預定利率，而壽險業資金用於投資時，實際收益率至少需達到該預定利率，以免在給付保險金後損及自身的利益，且高過就有利差益；反之，則有利差損。回顧1993年及1994年開放本地成立新保險公司與全球各國保險業來台設立據點，雙方開始競逐我國壽險市場版圖，並以當時銀行利率為基準，推出高預定利率保單搶市，然隨著市場利率從2000年開始走低，壽險保單的預定利率隨之下修，而當初大量銷售高預定利率保單的公司，均面臨嚴重的利差損。加上外商保險公司率先適用新國際財務報告準則（IFRS 4），為避免提撥大量準備金而加重母公司財務負擔，基於法遵成本及獲利的考量後，即陸續撤離台灣保險市場。

實務上，目前壽險保單精算中將預定利率假設為固定，以確保保戶每年所繳的保費為定額，且降低保單銷售的困難度及壽險公司行政作業的複雜性，而固定利率的假設，對壽險業而言，一旦利率下跌，壽險公司將無法達到原先設定的投資報酬率，進而形成利差損問題，連帶影響其清償能力。然由於目前預定利率較過去為低，所設算的保費相對偏高，壓縮傳統保障型壽險商品的銷售空間，壽險公司轉為推出利變型年金與投資型保單的保險商品，以維持市場熱度。

而為了弭平利差損，壽險業資金在投資運用上，需維持一定水準以上的投資報酬率，並調整商品結構，開發可減輕清償能力的保險商品，但當國內未有適於長期投資的標的時，即將目標市場轉至國外進行投資。目前我國壽險業平均資金成本降至4%左右，主要是透過吸收低預定利率的類定存保單，將資金成本壓低所貢獻，惟在舊保單持續繳費，新契約保費又大筆湧入時，壽險業更加面臨資金運用及避險的投資壓力。

▲買房不用太拼命！選三段式房貸　接下來30年每天都好命。（圖／資料照）

▲壽險業未來除了須在國外投資限額下追求收益性，也需視負債組成來決定資產配置策略。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

面對此一難題，有論者即提出，在目前壽險業的商品結構下，導致高度倚賴海外投資的資金運用，讓壽險公司的經營風險樣態，從早期利差損風險轉為匯率風險，而巨大的海外投資部位，產生匯兌收益與損失的劇烈波動，將是必然的問題。加上壽險公司財報編製須按公允價值表達，此種帳面的未實現損失將直接降低淨值，進而影響資本適足率，但為維持一定水準的資本適足率，壽險公司需支出大額的避險成本，以緩解匯率對損益的波動。

兼顧收益性及有效配置資產

整體而言，我國壽險業國外投資比例的增加，主要原因為解決利差損及提高收益，與其他國家壽險業資金用於國外投資比重不高的狀況，不盡相同，且中央銀行亦指出，壽險資金投資海外有助於外匯市場的供需平衡。目前國內投資標的方面，較受到壽險業青睞的除了國際板債券外，尚有追蹤海外債券為標的，並在台灣發行、以新台幣計價的債券ETF，從2017年第一檔美國公債ETF掛牌以來就大量持有。

雖金管會提出，如過度集中投資債券ETF，擬將在現行風險係數上加計匯率風險，惟債券ETF是一籃子債券，投資標的可能由國內或海外債券所組成，將面臨考量是否統一加計匯率風險係數的問題。此外，再觀察中央銀行的分析報告，我國壽險業資金持續增加國外投資，反映壽險公司資產負債期限配置失衡的問題。以2017年為例，壽險業負債面的保險負債平均存續期間約20至25年，而資產面的投資平均存續期間約8至10年，顯見壽險業需有長期且穩定收益的標的進行投資。

（本文作者為台灣金融研訓院金融研究所助理研究員）

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關鍵字：儲蓄,壽險,保險,投資,資產,保單

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