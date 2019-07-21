台灣銀行家／資金過剩+投資環境問題　保險業海外投資比重：台灣高達68%

▲唯有台灣改善投資環境、增加投資商品，才是吸引資金回流的關鍵。（圖／記者季相儒攝）

文／蘇偉華

台灣壽險業者受限於國內資金過剩以及投資環境不佳，因此將大部分資金轉往海外投資，若能解決問題根源，引導資金回台投資，將有助於台灣金融業及經濟的發展；另外，投資人與保戶也應該盡早矯正觀念，回歸保險精神，做正確的保險，壽險業的未來必然更可期待。

日本保險業海外投資比重只占其資金的21.6％，美國12％，韓國8.3％，中國大陸2％，他國保險公司可以在其國內找到投資標的，但台灣的壽險業者投資海外卻高達68％，究竟是什麼原因令台灣壽險業無法落實投資國內呢？

追根究柢，根源在於資金過剩以及國內投資環境不佳，若能針對兩大問題解決，從根本調整做起，化危機為轉機，包含觀念、法規、人才到基礎建設等等建置重新優化，台灣未來勢必前途光明。

Saving for raining days, but not for the future.

一位觀察壽險業多年且憂心台灣金融業前景的相關從業者David直言，台灣從超額儲蓄到資金過剩，這現象凸顯出結構性問題。台灣人保有中國文化傳統美德──儲蓄，但相對看起來也是擔憂，David進一步說明，存錢本質沒有錯，「但重點是saving for raining days, but not for the future」，這就是問題所在。

舉例來說，錢應該是拿來投資專業學習、訓練人才、培養健康生活、拓展人際脈絡等等，或是對將來生活有願景描繪的投入，不該只是被錢財奴役，然後放在銀行或是壽險公司，David用「saving small, but loosing big opportunity」來形容，貼切的解釋就是，錢放在銀行好像得到很多，但是，實際上你失去的更多。

▲台灣民眾喜愛儲蓄，且習慣購買保本型保單作為資產配置。（圖／路透）

回歸保險精神 保障不可抗力事件

至於台灣人在理財投資時，通常首選保本型保險商品，David坦言，這也是很不尋常之行為，畢竟保戶購買保險的精神，是為了保障不可預料的事故，但我們看到許多關於保險商品的文宣，充斥著關於「保單累積財富、傳承世代」，不然就是「盡享潛在保單紅利派發」之類的廣告行銷。

甚至熟識的保險員也會提到：「繳費20年還可以保本順便保障一輩子」，或是「不只保障一輩子，期滿還把保費退還給你」。話術之豐富，吸引不少國人紛紛將資金配置投入儲蓄性質保單，也造就平均國人每人有2.5張保單，滲透率之高堪稱變形的台灣奇蹟。

回到保險的基本精神，在保險法第一條即載明，保險的意義在於保障不可預料或是不可抗力的事故。已經說明保障的是不可抗力，而非儲蓄或投資，換句話說，這些事故不見得會發生，但有發生的風險，透過保險可以管理可能遭遇的風險。

保險不等於金融投資

David以自己親身經驗來說明，家中長輩的生病讓他體驗到，保障不可預料或是不可抗力之事故的重要性，也更懂得針對自身需求去規劃保險配置，畢竟「insurance ≠ financial investment」，簡單來說，保險不等於金融投資，它僅僅只是配置的一種，但不能透過保險來達到理財的功能。

對照一般人，若有壽險需求，應該買的是低保費且高保障的「定期壽險」，而不是高保費卻低保障的「終身壽險」，當然也不是更高保費，卻更低保障的還本型終身壽險。這樣一個觀念導正，需要全民更有智慧去面對與學習。

最後談到投資海外部位過高的問題，David認為這問題必須回到根源，關鍵在於投資部位的風險管理好壞與否，如果只是規範上限或者僅能購買投資級以上的產品，恐怕失去資產配置的多元性。

David認為這反而是台灣的機會，因為如果台灣有好的專業人才，可以進行優化投資理財配置，同時兼顧風險的可控管及收益之多元性，或許可以投資比投資級以下的商品配置，例如BBB-，重點是分析人員能否有觀點及角度，同時確認投資級以下商品配置的潛力分析與風險管理。

一位從業人員的觀察與分析，提醒所有金融業者，有時候危機就是轉機，雖然看起來國內壽險投資海外比重過高，但若趁勢培養國際投資人才，規劃出適合資產配置，把全球資金導入國內或許是個不錯的選擇。若能搭配國內地方產業發展，當地方基礎建設增加後，中央發債的機會亦增加壽險業投資的管道，不只把錢留在台灣，同時也把原本在都市工作的人導回家鄉，對於地方創生也有貢獻！