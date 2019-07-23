16吋MacBook Pro秋季問世　起價預計上看10萬台幣

▲外傳Apple今年將推出16吋MacBook Pro，預計起價將從10萬台幣起跳。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者邱倢芯／綜合報導

先前已有調研機構指出，Apple將在今年9月的秋季新品發表會中，推出16吋的MacBook Pro，雖然尺寸不是Mac筆電歷年來最大（前幾年生產過17吋的Mac筆電），但外傳此款16吋MacBook Pro的起價將可能上看10萬台幣，挑戰你的荷包深度。

綜合外電指出，新尺寸的MacBook Pro電腦中提供3,072×1,920解析度的LCD螢幕，而不是OLED螢幕，並將採用樂金顯示器（LGD）。

業界人士認為，16吋MacBook Pro在規格上勢必會較現在的Mac筆電更上一層樓，不過這可能也意味著，起價也會較目前Apple最高階的MacBook Pro筆電（台幣89,900元）「更上一層樓」，直接上看10萬台幣。16吋MacBook Pro的產品定位將介於iMac與Mac Pro間，也因此主要的客群將鎖定在音樂創作或是動畫繪製等專業領域人士上。

至於在產品推出時程上，也有人認為，為了與9月的iPhone有所區隔，因此16吋MacBook Pro將會如同2018年推出新一代MacBook Air筆電的時程一樣，將落在今年的10月底才會發布。