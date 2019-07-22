背著兒子吃蛋糕！媽笑PO照「耳朵要長螞蟻」　網全看錯重點：睫毛好逆天！

▲ 這睫毛太逆天了！（圖／網友蔡伶伶授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張嘉晏／綜合報導

媽媽們育兒辛苦，常常沒有時間吃東西，因此都會抓緊零碎時間進食。一名媽媽日前邊背著兒子邊吃點心，卻不小心讓屑屑掉進兒子耳朵裡，隨後也PO網和大家分享這搞笑的畫面。沒想到網友們全歪樓，紛紛把焦點放在兒子濃密的睫毛上，大讚「好逆天」、「睡覺不卸睫毛嗎」。

「大家都只注意我兒子的睫毛......。」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中貼出兒子熟睡的模樣，她表示自己把兒子背在胸前吃東西時，常常不小心就把食物的碎屑掉到兒子的耳朵和臉上；不過還好兒子都睡得很熟也習慣了，並沒有因此驚醒。

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只見照片中，兒子的右耳裡卡了一個明顯的蛋糕屑，但是網友們幾乎都自動忽略，反而只注意到他的逆天睫毛，直呼這長度太不科學，「這睫毛太誇張」、「幹嘛幫他種睫毛啊」、「先注意到睫毛，才看到耳朵有東西」、「睡覺還不卸睫毛耶」、「好濃密啊，太羨慕了」。

▲ 蛋糕屑其實才是重點啦～（圖／網友蔡伶伶授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽事後也更新貼文，她笑說自己原是想表達「兒子的臉接過很多食物」，沒想到大家都歪樓稱讚睫毛。原PO透露，她懷孕時幾乎什麼都吃，並沒有參考民間偏方幫助兒子長睫毛；然而，雖然兒子的睫毛是天生的，但應該是遺傳老公比較多，「我睫毛是短的。」

也有部分媽媽回歸「掉屑屑」正題表示，「我會蓋一層紙巾或口水巾擋一下，不然很可能會被排骨或雞骨給砸到」、「我之前邊餵奶邊吃麵，麵條掉到小孩頭上」、「我會蓋衛生紙」、「兒子會長螞蟻啦」、「想說睡覺戴耳塞XD」。

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