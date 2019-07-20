幫媽清冰箱！她挖出2顆拳頭大「惡魔丸子」：超硬　神秘本體驚呆眾人

▲原PO在冰箱翻出神秘黑丸子 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

冰箱太大也會有困擾，常常食物放進去後就被遺忘，再出來就是落入廚餘桶了。一名女網友今日就在清冰箱時挖到「神秘黑色丸子」，丸子不僅如拳頭一般大還很堅硬，模樣超讓人好奇。原PO曝光真相後也讓眾網友們嚇呆，認為媽媽的冰箱總能充滿驚奇。

「還以為是大環丹呢！」一名女網友今（20日）在臉書「爆廢公社」中貼出一支影片，她表示在幫媽媽清冰箱時，發現深處有一盤謎樣的食物，2顆看起來像桑葚的東西外觀相當凹凸不平，其中一顆大概跟拳頭一樣大，旁邊還殘留了紫紅色的汁液，不過看起來也已呈現凝固的狀態，不會流動。

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原PO在影片中把盤子側放、翻轉，2顆神秘黑丸子都不為所動。她隨後才表示，這其實是媽媽冰了超久的「火龍果」，網友們知道真相後也都驚呆了。

▲ 冰太久的火龍果，都黏在盤子上了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們紛紛看傻表示，「陳年火龍果，吃了靈力大漲」、「紫米珍珠丸」、「泡水或許還可以發芽」、「惡魔果實」、「變松露了」、「媽媽的冰箱總是讓人驚奇」、「再尋寶一下可能還有其他寶物喔」、「我把白蘿蔔冰冰箱出國兩個月，回來變成黑蘿蔔」。也有網友提醒「冰箱不要買太大」，因為太多人把冰箱當「冷宮」在用，很多食物放進去之後反而就壞了。

值得一提的是，大家冰存食物的時候，最好使用保鮮盒或是保鮮膜包起來，食物水分才不會流失得太快，冰箱也不易染上異味；儲存食物時也最好不要把冰箱塞太滿，若擋住出風口，冰箱恐怕要耗費更多效能才能達到冷卻的溫度。

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