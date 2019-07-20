　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫媽清冰箱！她挖出2顆拳頭大「惡魔丸子」：超硬　神秘本體驚呆眾人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 冰太久的火龍果 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO在冰箱翻出神秘黑丸子 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

冰箱太大也會有困擾，常常食物放進去後就被遺忘，再出來就是落入廚餘桶了。一名女網友今日就在清冰箱時挖到「神秘黑色丸子」，丸子不僅如拳頭一般大還很堅硬，模樣超讓人好奇。原PO曝光真相後也讓眾網友們嚇呆，認為媽媽的冰箱總能充滿驚奇。

「還以為是大環丹呢！」一名女網友今（20日）在臉書「爆廢公社」中貼出一支影片，她表示在幫媽媽清冰箱時，發現深處有一盤謎樣的食物，2顆看起來像桑葚的東西外觀相當凹凸不平，其中一顆大概跟拳頭一樣大，旁邊還殘留了紫紅色的汁液，不過看起來也已呈現凝固的狀態，不會流動。

請繼續往下閱讀...

原PO在影片中把盤子側放、翻轉，2顆神秘黑丸子都不為所動。她隨後才表示，這其實是媽媽冰了超久的「火龍果」，網友們知道真相後也都驚呆了。

▲▼ 冰太久的火龍果 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 冰太久的火龍果，都黏在盤子上了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們紛紛看傻表示，「陳年火龍果，吃了靈力大漲」、「紫米珍珠丸」、「泡水或許還可以發芽」、「惡魔果實」、「變松露了」、「媽媽的冰箱總是讓人驚奇」、「再尋寶一下可能還有其他寶物喔」、「我把白蘿蔔冰冰箱出國兩個月，回來變成黑蘿蔔」。也有網友提醒「冰箱不要買太大」，因為太多人把冰箱當「冷宮」在用，很多食物放進去之後反而就壞了。

值得一提的是，大家冰存食物的時候，最好使用保鮮盒或是保鮮膜包起來，食物水分才不會流失得太快，冰箱也不易染上異味；儲存食物時也最好不要把冰箱塞太滿，若擋住出風口，冰箱恐怕要耗費更多效能才能達到冷卻的溫度。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
幫媽清冰箱！她挖出2超硬拳頭大「惡魔丸子」　神秘本體嚇壞眾人
高雄馬路成河！媽澡盆當船　兒慘「翻船2次」全身濕狂喊：淹水啦

關鍵字：火龍果,紅龍果,清冰箱,爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／好市多驚見「一片紫爆」！網一看驚呆瘋搶　她激推：每次看電影必帶！

影／我男友迷路了！女LINE撩天蠍男警　幾個月後真的找到…甜笑：很幸福

影／高雄暴雨「公車內部一片泥水」　乘客厭世「雙腳懸空」努力撐

4人入住摩鐵…驚見「全開放浴室」躺床全看光　他秒臉紅：尷尬了

偷吃忘了擦嘴！女兒聞到「熟悉的味道」大喊也要　網讚：內行

影／10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　她瞥「2片布料外露」崩潰逃

雨彈來襲！西半部17縣市大雨特報　雙北「大雷雨警戒」

幫媽清冰箱！她挖出2顆拳頭大「惡魔丸子」：超硬　神秘本體驚呆眾人

Line瘋傳「1隻雞打4種抗生素」超毒　農委會怒揭真相：別再騙了！

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

看到兒子剪短頭髮「蛤」一聲失望　酷比下秒爆哭林宥嘉嚇傻

P.O：我就像是tvN的櫃台　第一次見李知恩驚呼「哇～是IU耶」

「台灣只有草包跟菜包可以選」　柯文哲：走到這一步真糟糕

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

雨彈來襲！西半部17縣市大雨特報　雙北「大雷雨警戒」

幫媽清冰箱！她挖出2顆拳頭大「惡魔丸子」：超硬　神秘本體驚呆眾人

Line瘋傳「1隻雞打4種抗生素」超毒　農委會怒揭真相：別再騙了！

試用期權益如同正職　職場菜鳥做1個月被開除也能領資遣費

生理解剖一看頭炸痛！護理師「超猛男神筆記」開外掛　考生讚爆：記熟了

彰化大城PM10飆破1193μg／m　空汙指數褐爆籲：減少戶外活動

大學博覽會／亞洲大學祭480萬搶學生　泰國清邁大學首度來台

「情趣小章魚」不如預期好用！她開發超實用用途　千網笑噴：無違和

200元婚姻換來3歲寶　媽暖揭「和前夫超有愛故事」：會繼續經營好這緣分

冷氣吹不涼！爸狂譙「你找的師傅都不會」堅持換一台　兒子見「OO」傻了

外景女鐵人不屑香奈兒包　 手提「20萬單車」出國朝聖廁所

五月天傳跨年留台北？　演唱會消息曝光...相信音樂回應了　

任達華手術完成！　經紀公司幫報平安「曝最新傷況」

雲南土石流傳102人受困隧道　官兵揹娃涉水全數救出

日職／張奕二軍先發首勝　送給父親50歲生日禮

彰化警局統計：深夜疲勞駕駛　10人命喪鄉間小路

高雄淹大水韓國瑜聚餐被罵翻　勞工局聲明力挺：這是公務行程！

郭台銘《人工智慧導論》助攻課程系統化　台灣AI教育從永春高中起跑

不斷更新／李茲對戰陳仕朋　桃猿、富邦先發名單

日職／兩度三振近藤健介　陳冠宇中繼好投連5戰無失分

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

生活熱門新聞

長榮復飛推超狂促銷！只有10天..

高雄暴雨「公車內部一片泥水」

「氣象局學姊」激似桂綸鎂！驚人..

高校畢業歌票選步驟看這裡！

17縣市大雨特報　雙北大雷雨警..

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO..

4人住摩鐵驚見「開放浴室」！他..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

韓粉直播畫面都黃流：是積水不是..

男ATM領錢「密碼都有6」？網..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

張國煒10月親駕星宇首架A32..

開房間要女友AA　她臉綠男狠嗆..

更多熱門

相關新聞

他睡「木椅陣」涼翻　網驚：母湯

夏季因為開冷氣的關係，家裡的電費支出不免提高，民眾也各出奇招，紛紛尋找或發明最省電又涼爽的方法。一名網友因為睡在床上都會流滿身汗，因此決定改睡在木椅上，加上2台電扇齊吹就改善很多。不過部分網友們都表示，這樣睡看起來實在太辛苦，長期下來恐會影響身體，建議他買張涼蓆會更好。

亂丟「套子」他怒譴責　網看圖笑了

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻被罵爆

她頭髮往上飄…盼有天垂下來　網全萌翻

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／任達華被捅刀爆血！

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心跳停止」

25年沒見過生父！他追線索到屏東「發現驚人背景」

15歲女失蹤9天　母看監視器崩潰

子瑜低胸緊身背心　渾圓胸型全看光

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

「買可樂」什麼意思？台劇神解羞爆

想墮胎遭拒！25歲女找密醫…醒來子宮破

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

任達華傳訊求救：找人幫幫我！

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

梧桐妹曝光美國自家豪宅！泳池玩水大秀美背

張書豪深夜曝交往歐陽妮妮真相！

傻男友皮繃緊！12星座女「提分手預兆」

更多

最夯影音

更多

吳宗憲《玩很大》暴怒片段被翻出　大罵關主：怎麼當的?!白癡啊!

開車下山剎車失靈...高速直直衝 他冷靜緊抓手剎 安全下莊網讚翻

暑假爽玩！太子爺揪團員工旅遊 開車兜風一路嗨...網笑噴：超載了啦

《牠 第二章》全新官方預告　9月5日上映

楊紫酒醉「貼臉、熊抱」通通來！　李現高冷人設崩盤..溫柔「摸頭殺」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面