快訊／韓國瑜臉書道歉高雄淹水　「退水速度看到治水成效」

記者柯沛辰／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日晚間在臉書發文，針對19日豪雨造成多處地區淹水道歉。他指出，當天雨量超出道路側溝、下水道的標準排水負荷量，光是仁武區1小時最大累積雨量就達126.5毫米，好在傍晚雨勢趨緩，市府治水的初步成效也在退水速度上顯現，市府團隊及相關工作人員的努力沒有白費，但還有努力空間，目前預計清淤作業全部完成還需要2年時間。

韓國瑜臉書全文如下：

上週五（07/19）豪雨造成高雄多處地區出現積淹水狀況，給大家帶來不少困擾與不便，我要對全體高雄市民說聲歹勢，大家辛苦了！

由於受到低壓帶北移及對流雲系發展旺盛影響，高雄7月19日午後出現超大雷雨，當天降雨量超過道路側溝及雨水下水道設計的標準排水負荷量，故而導致多處積淹水。當天（7/19）最大1小時累積雨量為仁武區的126.5mm，除了仁武區的最大時雨量之外，在梓官、林園、彌陀、楠梓的下午4時左右，都出現時超過100mm的驚人時雨量。而傍晚過後雨勢趨緩，各地區積水也逐漸消退，最後一處退水位置為大寮區永芳路。

此次的豪雨，雖然在退水速度上能夠看到我們初步治水的成效，證明我們市府團隊與相關工作人員的努力沒有白費，但是，這還退得不夠快，絕對還要更快才行！

這次豪雨高雄仍有積淹水是事實，我身為高雄市市長，絕對不推卸責任，我們一定會持續努力，在大雨過後更加緊相關工作。然而，清淤清疏作業全部完成預估還需要兩年時間，這是一個無法一蹴可幾的浩大工程，必須持續不懈、循序漸進。但我們一定會繼續做、努力做，也希望各位鄉親朋友們了解事實、理解情況。我們市府團隊這半年來一直全力以赴，積極解決下水道、中小排和側溝的淤積問題，希望未來退水速度每況愈上，從根本改善沉痾已久的積淹水問題。

我也要特別感謝所有站在第一線的市府同仁以及參與清疏清淤的工作人員，謝謝你們的辛勞和努力，我們一起一步步改善高雄的環境，讓高雄變得更好、更宜居。如果各位好朋友想多了解我們市府清淤、清疏的情況，歡迎多多利用以下網站查看最新進度與實際狀況。

高雄市區排水清疏改善進度資訊網：

https://h.richtw.tw/water

高雄市政府中小排清淤前後對照圖：

（感謝網友製作，分享給大家）

https://h.richtw.tw/32Jj7Ur