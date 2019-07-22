影／高市將換3處長　韓國瑜已擬「政見白皮書」：若當總統，所有內容都會落實

記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜贏得國民黨總統黨內初選後，未來如何競選，讓外界相當好奇。對此，韓國瑜指出，自己已與40多位專家學者合作，草擬出「政見白皮書」，未來一定實現白皮書紀載的政見內容。他強調，「5根指頭有長有短」，若是自己當選總統，一定會「對高雄比較好」。

▲ 高雄市長韓國瑜說，若自己當選總統，一定對高雄比較好 。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜接受東森節目《平論無雙》訪問時說到，8月之後，高雄市府會有3到4個局處處長換人，李四川也會離開副市長的職位，交棒陳雄文，有些人雖然有心服務，但限於經驗、能力，可能不是那麼適合。不過，他表示，這次的人事異動，也並非讓這些官員全數卸任，有些是進行調任。

韓國瑜表示，自己用人時，相當重視「熱情」兩個字，自己任用的官員一定要有「為民服務的熱情」。至於「平日市政、假日國政」的方針，韓國瑜提到，周一到周五必定是在高雄拼市政，若是周六、周日發生大型天災，他會先將選戰放下，以市政為優先。

▼韓國瑜說，自己用人相當重視「熱情」兩個字。（圖／記者林敬旻攝）



對於國政顧問團「用減法不用加法」的批評，韓國瑜澄清，自己用人唯才，需要眾多專家、學者，怎麼可能用減法去組成顧問團隊。不過，他說，人才依然需要進行分門別類。

韓國瑜提到，「5根指頭有長有短」，要是當選總統，「一定會對高雄比較好」。他指出，對高雄好並不代表「不照顧其他縣市」，只要推動重大建設，未來就會透過「漣漪效果」，讓各地得利。

韓國瑜說明，自己已與40多位專家學者合作，草擬「政見白皮書」，若能夠當選總統，白皮書內的所有內容都會具體落實。他強調，自己提出來的政見，就算不是現在實現，未來也一定實現。

▼韓國瑜表示，若自己當上總統，一定對高雄比較好。（圖／記者林敬旻攝）

