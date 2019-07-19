「妳父母不要妳了」　警邀家暴受害女同居…嘿咻次數多到數不清

▲女子控訴在警員家中遭性侵，但2人同居長達4個月，且她搬離後還邀警員到新住處，實在不符常理。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／新北報導

新北一名警員於2018年3月間受理家暴案時，竟邀報案的年輕女子與他同居，不久2人開始交往；同居期間他們性交的次數「多到記不得」，還自拍性愛影片，不料女子搬離後，翻臉控告警員性侵。新北地檢調查後，認為女子若受性侵，同居期間卻沒報警不符常理，且搬離後又傳訊該警「謝謝你這幾個月幫我忙」，認定罪證不足，處不起訴。

這名年輕女子控訴，2018年3月間她因受家暴而報警，與受理警員交談時對方表示，「妳父母已經不要妳了，社會局也絕對不會安置妳」、「我知道妳在準備國家考試，我不收妳房租，要住多久都可以」；無助的她當晚就到警員家中暫住。

不料她才搬進去2、3天，就慘遭警員性侵，之後以每周3、4次到每月3、4次不等的頻率持續性侵，甚至還偷拍性愛影片。飽受煎熬的她，終於在同年7月搬離，但對方卻沒放過她，又於7月28日晚間到女子住處性侵得逞。她氣得控告警員強制性交、利用權勢性交等罪嫌。

警員到案後喊冤，辯稱他當時受理家暴，但報案女子「既不提告，也不聲請保護令，又不願意社工介入」；她耗了1個多小時，才說「再3、4個月就要國考了，只想找個地方好好準備」。警員好心提供房間給女子住，2人同居幾天就開始交往，期間發生性關係「次數很多無法計算」，都是你情我願；且女子搬離後，還請他到新住處幫忙組裝書桌，當晚也是自然發生性關係。

檢方從查扣的平板電腦及手機中，找到他們的對話紀錄及性愛影片；影片中女子明顯知道正在拍攝，全程並無任何強暴、脅迫之行為。且女子在7月28日還在Line上主動邀請警員到家中組裝書桌，實在與一般遭性侵的常理不符。最後依罪證不足，處該警不起訴。

