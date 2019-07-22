快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

▲6月24日當日陳崇文到新竹地院接受審理，之後不發一語快速離開。（圖／資料照／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局警員陳崇文2017年值勤時為了追捕逃逸吸毒移工，連開9槍造成越籍移工阮國非流血過多致死。此案經過2年的審理，數度引起台人的熱論，22日下午，新竹地方法院也做出終結，認定陳崇文犯業務過失致死罪，判8個月緩刑3年，期間付保護管束。

越南籍移工阮國非，2017年8月底，在新竹縣竹北鳳崗地區，因酒後吸毒神智不清，持石塊砸毀路旁小貨車，當時任職於鳳崗派出所的警員陳崇文和三名民防到場處理，其中一位民防被阮國非以石塊丟擲導致面部流血，過程中陳崇文雖嚇令阮國非「不准動」，但阮國非仍在全身赤裸的情況下，從河中爬起來，打開警車車門，陳崇文擔心警車被開走，朝阮國非近距離連開九槍，而阮國非在送醫急救後仍不治死亡。

本案原定2019年6月24日做出宣判，但由於外界有過多疑慮，因此檢察官也申請希望能當庭公布監視器畫面釋疑。

24日影片播畢後，陳崇文及辯護律師魏順華對此均積極主張無罪，魏順華表示，陳警乃是積極認真的警察，但在當時短短的12秒，狀況緊急，的確無法顧慮太多，魏順華希望法官及社會不要因此抹滅一位好警察。檢察官陳中順雖表示盼法官依法裁處，但他也強調，並非打擊員警士氣，或不認同員警用槍，否則就不會依用槍過當起訴；而阮國非的律師劉繼蔚說，由於死者家屬已與陳男已和解，家屬也表示同意給予緩刑，但希望法官予以譴責。

▲臉書粉絲專頁《反毒陣肉搜網》多次聲援警員陳崇文。（圖／翻攝臉書反毒陣肉搜網）

由於陳崇文一案始終受到外界關注，擁有3萬多粉絲追蹤的臉書專頁《反毒陣肉搜網》也長期關注此案，更多次號召包圍地院，日前該粉絲頁更揚言，若陳崇文一案獲判有罪，就要公布法官名字，粉絲頁日前也預告，「聲援陳崇文警員，大家新竹地院見…」

法官調查，陳崇文於追捕過程中以中文與阮國非溝通，因見阮向民防揮拳攻擊，民防與警以甩棍、噴灑辣椒水欲壓制阮員，惟民防李男仍於過程中受傷，阮男更撿拾石塊攻擊岸上民眾。而阮男進入駕駛座內，陳警於12秒內，朝阮男全身赤裸、未持械、也沒有再有攻擊行為之阮員的下半身連續射擊九槍，致阮員左腰臀處、右下背腰處、左大腿臀處、右大腿內側大量出血。

法官認為，警察人員執行職務時，遇有依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃時，得使用槍械，雖為警械使用條例明定，惟條例第亦規定：「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。」而陳崇文朝阮員開槍射擊當時，阮員已無任何攻擊在場人之舉動，且才開啟駕駛座車門，尚未有啟動電門之行為，陳崇文實際上沒有受到任何立即的危險，在此情形下，欲使用警槍進行逮捕，本應考慮使用不至於危及人命的方式，沒有近距離朝阮員身體射擊九槍之必要。且陳崇文朝阮員下半身射擊之部位內有重要臟器、動脈血管，有致命之虞，陳崇文受過警察專業訓練應該知悉，卻應注意能注意而疏未注意，貿然於12秒內，連續射擊九槍致阮員死亡，所欲達成之逮捕目的，與侵害阮員生命法益間輕重失衡，不僅逾越必要程度，也不符合警械使用條例第6條規定之比例原則，自應負過失致死罪責。

▲《反毒陣肉搜網》成員也到場聲援警員陳崇文。（圖／記者陳凱力攝）

法官審酌，陳崇文擔任第一線之警員工作之壓力、辛勞，為維護社會治安、民眾安全往往身陷危險之中，法官審理案件眾多，對於警員於查緝犯罪時所處之狀況並非不瞭解，亦認為國家資源應給予第一線警員不論是精神上或物質（配備）等最大之支持。但本案之情況，阮男全身赤裸並無拿任何東西，也沒有任何攻擊行為，在陳崇文朝阮員身體擊發第4槍之後，阮員身體已經明顯大量出血，對於現場人等可能造成之危害程度已明顯降低，陳崇文仍在5秒內繼續擊發4槍，後續用槍時機之判斷顯有失當，未顧及阮員生命安全，新竹縣政府警察局內部調查結果亦同此認定。

▲《反毒陣肉搜網》成員主張，支持警察用槍無罪。（圖／記者陳凱力攝）

法官考量，陳崇文已與阮員家屬達成和解，並賠償完畢，且係阮國非攻擊、拒捕在先，並造成民防人員受傷，而陳崇文甫擔任員警，資歷甚淺，案發時年僅22歲，年紀甚輕，缺乏處理突發狀況之能力及經歷，獨自執勤所承受之心理壓力及緊張情緒，自會影響現場判斷用槍之手段及次數，考量犯後態度、犯罪動機、目的、手段、所生損害程度及生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

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