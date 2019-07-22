　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲移工遭警射斃　畫面首度曝光！全身赤裸12秒中9槍。（圖／記者陳凱力攝）

▲6月24日當日陳崇文到新竹地院接受審理，之後不發一語快速離開。（圖／資料照／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北分局警員陳崇文2017年值勤時為了追捕逃逸吸毒移工，連開9槍造成越籍移工阮國非流血過多致死。此案經過2年的審理，數度引起台人的熱論，22日下午，新竹地方法院也做出終結，認定陳崇文犯業務過失致死罪，判8個月緩刑3年，期間付保護管束。

越南籍移工阮國非，2017年8月底，在新竹縣竹北鳳崗地區，因酒後吸毒神智不清，持石塊砸毀路旁小貨車，當時任職於鳳崗派出所的警員陳崇文和三名民防到場處理，其中一位民防被阮國非以石塊丟擲導致面部流血，過程中陳崇文雖嚇令阮國非「不准動」，但阮國非仍在全身赤裸的情況下，從河中爬起來，打開警車車門，陳崇文擔心警車被開走，朝阮國非近距離連開九槍，而阮國非在送醫急救後仍不治死亡。

本案原定2019年6月24日做出宣判，但由於外界有過多疑慮，因此檢察官也申請希望能當庭公布監視器畫面釋疑。

24日影片播畢後，陳崇文及辯護律師魏順華對此均積極主張無罪，魏順華表示，陳警乃是積極認真的警察，但在當時短短的12秒，狀況緊急，的確無法顧慮太多，魏順華希望法官及社會不要因此抹滅一位好警察。檢察官陳中順雖表示盼法官依法裁處，但他也強調，並非打擊員警士氣，或不認同員警用槍，否則就不會依用槍過當起訴；而阮國非的律師劉繼蔚說，由於死者家屬已與陳男已和解，家屬也表示同意給予緩刑，但希望法官予以譴責。

▲9槍、外勞、陳崇文。（圖／翻攝反毒陣肉搜網）

▲臉書粉絲專頁《反毒陣肉搜網》多次聲援警員陳崇文。（圖／翻攝臉書反毒陣肉搜網）

由於陳崇文一案始終受到外界關注，擁有3萬多粉絲追蹤的臉書專頁《反毒陣肉搜網》也長期關注此案，更多次號召包圍地院，日前該粉絲頁更揚言，若陳崇文一案獲判有罪，就要公布法官名字，粉絲頁日前也預告，「聲援陳崇文警員，大家新竹地院見…」

法官調查，陳崇文於追捕過程中以中文與阮國非溝通，因見阮向民防揮拳攻擊，民防與警以甩棍、噴灑辣椒水欲壓制阮員，惟民防李男仍於過程中受傷，阮男更撿拾石塊攻擊岸上民眾。而阮男進入駕駛座內，陳警於12秒內，朝阮男全身赤裸、未持械、也沒有再有攻擊行為之阮員的下半身連續射擊九槍，致阮員左腰臀處、右下背腰處、左大腿臀處、右大腿內側大量出血。

法官認為，警察人員執行職務時，遇有依法應逮捕、拘禁之人拒捕、脫逃時，得使用槍械，雖為警械使用條例明定，惟條例第亦規定：「警察人員應基於急迫需要，合理使用槍械，不得逾越必要程度。」而陳崇文朝阮員開槍射擊當時，阮員已無任何攻擊在場人之舉動，且才開啟駕駛座車門，尚未有啟動電門之行為，陳崇文實際上沒有受到任何立即的危險，在此情形下，欲使用警槍進行逮捕，本應考慮使用不至於危及人命的方式，沒有近距離朝阮員身體射擊九槍之必要。且陳崇文朝阮員下半身射擊之部位內有重要臟器、動脈血管，有致命之虞，陳崇文受過警察專業訓練應該知悉，卻應注意能注意而疏未注意，貿然於12秒內，連續射擊九槍致阮員死亡，所欲達成之逮捕目的，與侵害阮員生命法益間輕重失衡，不僅逾越必要程度，也不符合警械使用條例第6條規定之比例原則，自應負過失致死罪責。

▲9槍、拒捕逃逸、外勞。（圖／記者陳凱力攝）

▲《反毒陣肉搜網》成員也到場聲援警員陳崇文。（圖／記者陳凱力攝）

法官審酌，陳崇文擔任第一線之警員工作之壓力、辛勞，為維護社會治安、民眾安全往往身陷危險之中，法官審理案件眾多，對於警員於查緝犯罪時所處之狀況並非不瞭解，亦認為國家資源應給予第一線警員不論是精神上或物質（配備）等最大之支持。但本案之情況，阮男全身赤裸並無拿任何東西，也沒有任何攻擊行為，在陳崇文朝阮員身體擊發第4槍之後，阮員身體已經明顯大量出血，對於現場人等可能造成之危害程度已明顯降低，陳崇文仍在5秒內繼續擊發4槍，後續用槍時機之判斷顯有失當，未顧及阮員生命安全，新竹縣政府警察局內部調查結果亦同此認定。

▲9槍、拒捕逃逸、外勞。（圖／記者陳凱力攝）

▲《反毒陣肉搜網》成員主張，支持警察用槍無罪。（圖／記者陳凱力攝）

法官考量，陳崇文已與阮員家屬達成和解，並賠償完畢，且係阮國非攻擊、拒捕在先，並造成民防人員受傷，而陳崇文甫擔任員警，資歷甚淺，案發時年僅22歲，年紀甚輕，缺乏處理突發狀況之能力及經歷，獨自執勤所承受之心理壓力及緊張情緒，自會影響現場判斷用槍之手段及次數，考量犯後態度、犯罪動機、目的、手段、所生損害程度及生活狀況等一切情狀，量處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

【相關新聞】

他丟石頭拒捕「12秒挨轟9槍」慘死　菜鳥警：皮膚太黑看不出流血

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

警9槍擊斃阮姓移工還違規檢彈殼　監察院糾正新竹縣警局

ET快訊
再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局
國安局「吳宗憲」是揪團代訂菜鳥　超購免稅菸行之有年陋習
雷雨狂炸像颱風！15縣市下班續發豪、大雨特報　前十大雨量台北
中職／準備好搶票！　彭政閔引退賽票價公布最貴1023元

關鍵字：逃逸外勞,開槍,越南,拒捕,襲警,擊斃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局埋伏帶回2官員

在車內用空氣槍朝大街掃射！2路人受傷　女車主到案：我男友幹的

9歲女童「搖晃柱狀積木」向同學示範　結果老爸被法辦

媳婦成內賊「7年詐4867萬」獲輕判　她竟賴帳下場慘

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

宜蘭市中山路出現「天坑」！3米長2米寬民眾心驚

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」自殺亡　正宮要小三賠600萬

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

屏東市酒吧酒客爆衝突　摔杯子砸桌椅！警快打部隊壓制

桃園婦體力不支深夜路倒　草叢「露一雙腿」嚇壞路人

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局埋伏帶回2官員

在車內用空氣槍朝大街掃射！2路人受傷　女車主到案：我男友幹的

9歲女童「搖晃柱狀積木」向同學示範　結果老爸被法辦

媳婦成內賊「7年詐4867萬」獲輕判　她竟賴帳下場慘

快訊／開9槍打死拒捕逃逸外勞　執法警判8月緩刑3年

宜蘭市中山路出現「天坑」！3米長2米寬民眾心驚

資訊董座「外遇離婚+事業受挫」自殺亡　正宮要小三賠600萬

影／短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

屏東市酒吧酒客爆衝突　摔杯子砸桌椅！警快打部隊壓制

桃園婦體力不支深夜路倒　草叢「露一雙腿」嚇壞路人

大S兒子難得露臉了！　才3歲就飆高變超帥…網驚：像複製汪小菲

蘇花公路「落石告警系統」年底啟用！耗資2500萬保護用路人

邕聖祐：Wanna One→solo很孤單！　緊張搶走金香起問題

6600條七星免稅菸轉手省382萬元　總統府、國安局都被點名有人買

再爆走私600條！國安局「吳宗憲」機艙藏菸9800條　調查局埋伏帶回2官員

中職／推薦業餘好手　呂明賜想起昔日子弟兵歐書誠

在車內用空氣槍朝大街掃射！2路人受傷　女車主到案：我男友幹的

2020台北國際電玩展公布形象設計　預定2019年2月6日開幕

直擊BCW夜會女歌手！　開敞篷跑車陽明山浪漫遊車河

神隱市長的20小時去哪裡　韓國瑜回應：都有照SOP走

胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

社會熱門新聞

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應..

LINE轉傳蔡送海地45億　辣..

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網..

影／酒駕女無視警察　「360°..

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜..

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指..

BMW廟口對決　2車爆炸式騰空..

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身..

17歲妹掙扎喊不要！　副理強X..

林飛帆婚警部署？彰局長怒查外洩

重機台74線時速飆破250　網..

即／康樂街疑墜樓意外　工人「頭..

他被按喇叭回嗆髒話　下秒巧遇結..

自撞害死3富商友　2年後他癌逝

更多熱門

相關新聞

偷渡尋失聯愛女　無名屍中找到她

越南籍阮女，為尋找嫁來台卻失蹤3年的女兒，拿出房子抵押借錢偷渡來台，因苦尋不著，最後只好向海巡署自首，並在海巡署的幫助下才在海巡署無名屍資料庫找到女兒。死者的骨骸在弟弟的陪同下先返回越南，阮女則因偷渡，繼續留在台灣面對審判，法官對阮女興起憐憫之心，認為其情可憫，判免刑也不用罰錢。

朋友怒打車窗要槍　他也「撿到槍」

泰越戰由日韓大戰主帥指揮對決

兒考輸1分被笑　2爸持菜刀巨棍互毆

一銀、北富銀　完成仲琦22億聯貸

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

元朗白衣人攻擊　大肚孕婦被毆倒地

滿滿蜆仔只要100！他見底部機關心涼了

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

宋慧喬IG刪光宋仲基！親宣布調解結果

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！父母竄逃…港星氣炸嗆警

短髮正妹嗆在內湖捷運站殺人　網轟想紅

1女墜落板橋車站月台釀死傷！

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面