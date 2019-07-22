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國軍軍樂隊推手　艾理生引進美國音樂讓台人接觸世界

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艾理生三世參訪復興崗校區　探尋顧問團父親服務舊址

軍聞社／記者陳軍均臺北電

前顧問團已故艾理生准尉之子艾理生三世，近日參訪復興崗校區，探尋父親當年服務場所舊址並拍照留念。

政戰學院表示，民國42年底，前總統蔣中正先生指示國防部請美國派遣音樂顧問，協助國軍軍樂隊訓練，經美國同意後，次年，即派遣當時在西點軍校軍樂隊擔任助理指揮的艾理生（Harold Lindsey Arison,Jr. ）准尉至Military Assistance Advisory Group服務，並在政戰學校草創時期爭取美援，進而創設軍樂人員訓練班，協助提升國軍各樂隊素質貢獻卓著，艾顧問更是美軍電臺創臺臺長，引進美國音樂與文化，提供我國國人接觸世界的一個管道，更是功不可沒；艾顧問在臺服務至民國52年，在這將近十年的時間中，全心投入協助國軍，美軍原本只需在海外任職2年即可返回美國，但艾顧問卻數次申請延長在臺服役時間，給予國軍至大的幫助，對我國提供非常重要的貢獻。

政戰學院指出，艾理生顧問的兒子艾理生三世，為美國西點軍校畢業，中校退役，後轉文職陸續在五角大廈等單位服務，為重溫兒時記憶，特走訪復興崗校區內軍樂班原址(現政訓中心附近）及民族正氣碑，並拜會政戰學院政戰主任。為表敬意及感恩，校方致贈具有歷史意義的政校60周年崗上風華圖文光碟及陶藝對杯，以感謝艾顧問一家對國軍及政院的付出及照顧，最後，一行人即在政戰幹部信條前合影留念，為當日旅程劃下完美句點。

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