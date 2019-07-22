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男子欠繳70萬元綜所稅隱匿財產 　行政執行署台南分署聲請管收獲准

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▲67歲陳姓男子 積欠綜所稅70餘萬元拒不繳納，且行方不明，行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

▲67歲陳姓男子 積欠綜所稅70餘萬元拒不繳納，且行方不明，行政執行署台南分署向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導


67歲陳姓男子 積欠綜所稅70餘萬元拒不繳納，且行方不明，行政執行署台南分署獲得訊息，申請拘票將前往醫院就診出來的陳男拘提到案，惟陳男仍拒不繳稅，經台南分署法院聲請管收獲准。

行政執行署台南分署指出，該署受理67歲台南市安南區陳姓男子，欠繳93年綜合所得稅移送案件，執行官調查發現陳男持新安東京海上產物保險股票2萬9千餘股，市值約30萬元，執行官多次通知陳男交出，惟陳男始終未交出，另外陳男行蹤不明，執行官曾多次向法院聲請拘票，因無法掌握陳男行蹤而拘提無著，直到第4次聲請拘票，執行官方掌握到陳男就醫時間，由執行人員在醫院等侯陳男就診完畢後，才將陳男帶回接受訊問，陳男到案後仍拒絕清償。

台南分署指出，陳男欠繳93年度綜合所得稅100萬餘元，經財政部南區國稅局台南分局於96年4月間移送強制執行，其間曾就陳男存款、股票、股利查扣合計已清償45萬餘元，尚欠70萬餘元（加計利息），拒不繳納。

台南分署於7月19日拘提陳男到場說明，執行官訊問後，認定陳男未配合交出實體股票供查封、拍賣，且陳男行蹤不明，符合「就應供強制執行之財產有隱匿、處分之情事」、「顯有逃匿之虞」等管收事由，隨即向台南地方法院聲請管收，法官於當日晚間裁定准予管收並解送台南看守所附設管收所。

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關鍵字：綜所稅,隱匿財產, 行政執行,管收

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