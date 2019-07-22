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台灣媽祖廟到對岸參香謁祖是遭滲透？盧崑福批林飛帆：數典忘祖

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▲針對民進黨新任副秘書長林飛帆，批判台灣媽祖廟到對岸參香謁祖是遭大陸滲透，台南市議員盧崑福抨擊數典忘祖，要求公開道歉。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對民進黨新任副秘書長林飛帆，批判台灣媽祖廟到對岸參香謁祖是遭大陸滲透，台南市議員盧崑福抨擊數典忘祖，要求公開道歉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨副秘書長林飛帆，批判台灣媽祖廟到對岸參香謁祖是遭大陸滲透，市議員盧崑福說，慈悲護佑眾生的媽祖精神，無論當年護佑鄭成功登台，還是400多年來守護台灣人民，是非常重要精神信仰，林飛帆身為台南子弟，卻為9萬元薪水，不惜倒打先祖傳承文化價值，數典忘祖實在對不起台南人，他要求公開道歉。

盧崑福表示，台灣的媽祖文化，是從400多年護佑鄭成功順利登台驅逐荷蘭人後開展的，全台灣第一間媽祖廟並落址於台南安平的安平開台天后宮，媽祖慈悲護佑眾生的神蹟，不管是當年鄭成功從對岸搭船，歷經驚濤駭浪的風險終於平安直驅鹿耳門，乃至在台灣光復前美軍轟炸日軍基地，相傳媽祖為了救助台灣人民在天空中忙碌的用衣裳接炸彈，以致供奉在廟內的媽祖金尊衣角及鞋子都有破損痕跡，這些神蹟數十年來都為台灣人民所津津樂道，而全世界的媽祖廟總計有5千多間，光是台灣就有500多間，佔了十分之一，信仰媽祖是台灣非常重要的精神寄託與文化價值。

盧崑福指出，兩岸文化交流開展後，台灣的媽祖廟也都陸續陸續前往對岸，到福建謁祖參香，參訪媽祖的祖厝、祖廟，瞭解媽祖的原鄉及過往生活的歷史遺跡，這是中華文化非常重要的尋根與慎終追遠精神；不料，台灣人民這麼重要的文化精神，如今卻遭林飛帆政治化，甫登上民進黨副秘書長位置的林飛帆，為求表現，卻拿台灣人民的媽祖尋根活動開刀，大放厥詞將宗教文化染上政治色彩，尤其林飛帆還是出身台南，這種子弟實在讓台南人感到羞愧。

他強調，明年的總統大選在即，目前不管是民進黨的總統參選人蔡英文，亦或是柯P，為了選票，經常走訪媽祖廟爭取支持，但卻不見林飛帆針對這種狀況提出任何言論，顯示林飛帆針對此事有雙重標準，難道是看愛護媽祖精神的台灣老百姓好欺負嗎？他要求林飛帆公開道歉。

據了解，民進黨新上任的副祕書長林飛帆日前上廣播節目時，指中共利用各種方式滲透台灣，包括台灣的媽祖廟到對岸參香，也是滲透的管道之一，說法引發宗教界反彈。

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