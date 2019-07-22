除了珍奶剩什麼？櫻花妹恐怖國際觀　對台印象「講北韓話、魚尾獅」

記者林瑩真／編譯

台灣知名飲料珍珠奶茶在日本掀起熱潮，但實際詢問日本人對台灣的印象會是什麼呢？日本一名YouTuber決定在日本街頭針對女性進行訪問，請日本女性用單字、人名，回答任何對台灣的印象，但特殊的國際觀也驚呆網友。

Saki找來NAOPI一起進行訪問，由於出自於台灣的珍珠奶茶近日在日本相當火紅，因此他們首先鎖定手上拿著珍珠奶茶的日本女孩，猜測至少能夠對台灣有些瞭解。結果，大部分的女孩一聽到台灣，幾乎都直覺回答「珍珠奶茶」，並以此為「正確答案」。

比較特別的答案則有「台灣人很友善」、「Hey! Say! JUMP舉辦演唱會的地方」，還有一名15歲女孩想起動畫電影《神隱少女》的靈感來源「九份」。至於誇張的答案，有人以為台灣的語言跟北韓一樣，還有人想到新加坡知名地標「魚尾獅」，完全把台灣跟其他亞洲國家搞混。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

影片曝光後，網友也紛紛留言「看完影片，覺得台灣人的國際觀還是不錯的」、「事實就是日本人很不瞭台灣」、「不知道台灣是中文…這我覺得有點扯」、「日本人不只高中女生，老人也有很多人不知道台灣，他們真的是超沒國際觀的，不要嚇到，這就是日本，當然也是有人知道台灣，可是那真的是少數」。

不過也有網友質疑，影片採訪的女孩幾乎都是高中生，也難怪她們常識不足，「訪問對象太年輕了吧，有常識的20至40歲基本上都滿了解的」、「其實不知道也沒關係，結束時能幫忙說明一下會更好」、「問台灣人關於日本的印象，8成都是愛情動作片，信不信？」