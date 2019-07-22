中國進駐柬埔寨海軍基地　華爾街日報：恐阻礙美軍援台





▲中國與柬埔寨前屬秘密協議，取得雲壤海軍基地部分使用權 。（圖／翻攝自Jeremy Page 裴杰推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

一名匿名美國官員透露，中國今年已經與柬埔寨簽訂了一項秘密協議，取得了柬埔寨位於西南方雲壤（Ream）海軍基地的部分使用權。他提到，這項舉動已經讓美國提高警覺，萬一日後中國武力犯台，共軍在南海與柬埔寨的據點，恐怕將對美軍馳援台灣形成阻礙。

根據《華爾街日報》及中央社報導，中國在今年春季與柬埔寨完成一項簽約，儘管雙方對此事保持隱瞞，並未對外公開，目前也不清楚簽約的詳細內容。不過美方一位匿名官員表示，透過這項協議，柬埔寨開放讓中國使用雲壤海軍基地的部分區域，讓中國能夠在此派駐軍事人員、存放武器或停泊軍艦，「這項簽約的有效期限是30年，之後每10年將會自動續約。」

這名官員警告，位於暹羅灣的雲壤基地佔地190英畝（約76.9公頃），碼頭可提供十幾艘巡邏艇停靠，中國計畫在此新建兩座碼頭，分別給中國與柬埔寨使用，而且可能挖深港口，以利中方的大型艦艇來停靠。同時，中資企業也正雲壤西北方約40英哩（約64.4公里）的七星海（Dara Sakor）興建一座長達99年租約的大型機場，如果中國利用雲壤海軍基地，與附近機場執行軍事行動，那麼北京在爭取南海主權與經濟利益、進一步將觸角伸向戰略要道「馬六甲海峽」、威脅東南亞地區美國盟邦等方面的能力都將大大增強，「一旦中國決定武力犯台，那麼共軍在柬埔寨和南海所部署的軍力，恐怕會讓美國馳援台灣變得複雜許多。屆時，部分美軍需要取道馬六甲海峽，或是南海外圍海域。」





▲柬埔寨首相洪森去年11月否認中國有在柬埔寨設軍事基地。（圖／路透社）

衛星影像顯示，中資企業過去一年在七星海興建機場的進度方面相當迅速，已經快搞定2英哩長的跑道，能夠讓波音747、共軍長程轟炸機與運輸機起降。美國官員推測，他們似乎打算建造好幾個彎道，好讓軍機迅速起降。由於從七星海起飛的軍機，可以對泰國、越南、新加坡等地進行攻擊，美國與東南亞盟邦目前正試著努力說服柬埔寨，希望柬埔寨能阻止中資企業繼續興建機場的計劃。

對於美國官員的爆料，中國及柬埔寨官方均給予否認，其中柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）更直接斥責「這是假新聞！」不過，美國與盟邦官員提到，中國雖無法在柬埔寨雖成立完整基地，但它仍然是中國在東南亞的第一個「海軍專用」暫留（staging）據點，也是共軍在海外的第2個軍事基地。

據了解，這幾年來中國資金大舉湧入柬埔寨，美國副總統彭斯（Mike Pence）早就曾致函柬埔寨總理洪森（Hun Sen），詢問關於中國在柬埔寨設立軍事基地的計畫，不過洪森去年11月否認這項計畫，今年6月中國國防部長魏鳳也同樣否認北京有在柬埔寨設立軍事據點。