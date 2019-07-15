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男男CP爆糾紛！他「新北衝高雄」理論　爆氣恐嚇：一起死...下場判拘役80天

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▲桃園市龔姓女子不滿前男友置之母女於不理，連續以簡訊或LINE傳遞恐嚇訊息，要求支付1500萬元生活費擺平姦情，否則不惜縱火悲劇收場，男友因畏懼提告。（圖／視覺中國CFP）

▲呂男因感情糾紛南下找劉男理論，竟揚言要殺人放火。（示意圖／視覺中國CFP，與本文當事人無關）

地方中心／高雄報導

新北一名呂姓男子與家住高雄的劉姓男子發生感情糾紛，南下找對方理論時與對方媽媽、姐姐有了爭執，事後竟傳訊息恐嚇要「殺人放火」，並稱「我下一個就是要你姐死」嗆聲已經找黑道介入，嚇得劉男一家人心生畏懼，決定報警提告。法院審理後，依恐嚇罪判呂男應執行拘役80日，得易科罰金8萬元。

根據判決書，46歲的呂男予劉男原本是同性情侶，因雙方發生感情糾紛，呂男2018年4月17日南下高雄找劉男理論，與在場的劉男母親、姐姐發生爭執，沒想到他心生不滿，隔日竟然用line接連傳了數封恐嚇訊息給劉男，內容包括「我現在就去把她（劉男姐姐）殺了」、「我準備去放火殺人，大家一起死吧」、「我下一個就是要你姐死」。劉男見到訊息後轉告母親及姐姐訊息內容，3人感到相當害怕。

沒想到呂男還不罷休，6月再傳恐嚇訊息給劉男，「要解決你姐的事情不用我親自出馬，你就等著去收屍吧，我用錢就可以叫人把你姐姐解決掉了，你最好叫你媽不要跟你姊在一起」、「現在要給一個人死太簡單了」、「高雄我已經找黑道的人去了」，3人最後忍無可忍決定報警處理。

高雄地方法院審理後，認為呂男不理性溝通解決問題，竟然傳訊息恐嚇劉男等3人，導致對方陷入恐懼、不安的情緒，但念在他犯後坦承犯行，態度尚可，依2個恐嚇危害安全罪判他應執行拘役80天，得易科罰金8萬元，全案仍可上訴。

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關鍵字：恐嚇,殺人,放火,同志

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