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元朗白衣人無差別攻擊！大肚孕婦被毆倒地、男背部開花「全是血痕」

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▲▼香港元朗多名市民遭「白衣人」毆打。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

▲孕婦遭遭「白衣人」毆打倒地。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

記者錢玉紘／綜合報導

香港元朗地區在21日晚間爆發嚴重衝突，一群白衣人自稱元朗守護者，拿著鐵棍、木棍等武器痛毆市民，不論有無參加當日遊行示威的都被打。今日凌晨開始網路上瘋傳白衣人打人的影片、照片，有挺著大肚子的孕婦被打後倒在地上，也有記者、議員見血。

元朗站內市民遭白衣人瘋狂追打，網路上瘋傳一段影片及照片，一名身穿白色連身裙的懷孕女子倒在地上，她孕肚明顯，身旁有醫療人員在進行救治，她不斷哭喊，「我被打瘀青了，一直有東西向我打過來」。目前不知該女子的受傷情形，有網友流傳送醫後，母子平安。

另一名年輕男子則是背部被打到「開花」，佈滿長條狀的鮮紅傷痕，怵目驚心。白衣人還一路追打到電車車廂內，香港01報導，一名少女表示，白衣男子們「見人就打」，連下班回家的市民也不放過，一名男乘客上前與其對峙，並開傘保護其他人，「前面好多人抱住我，幫我擋住，我才沒有被打」。

▲▼香港元朗多名市民遭「白衣人」毆打。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

▲男市民被打，背部全是傷。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

雖然白衣人的目標疑似是21日參加遊行、身穿黑衣為主的示威者，但仍有多名無辜市民受害，已變成「無差別攻擊」。元朗區的一名住戶表示，她昨晚手抱著小嬰兒，與丈夫要回家時，遭到白衣男子手持武器追打，他們往公寓入口處跑去，白衣人還試圖衝進大廳，幸好及時鎖門，才脫離險境，她氣得控訴「居然連小嬰兒都不放過」。

就連採訪中的記者也無法倖免，《立場新聞》的女記者何桂藍在現場直播時遭到毆打，雙手、右肩受傷流血需縫四針，背部有 10公分長的傷痕，已送往醫院治療；TVB電視台的前記者柳俊江則被打到滿臉是血，也掛彩送醫。「now 新聞台」攝影師則表示，在拍攝過程中被數名穿白衣男子襲擊，攝影機被丟出車站外，粉碎一地。

受傷的還有立法會議員林卓廷，他被打到嘴角流血，已經送醫。港媒統計，有36人在這場衝突中受傷，患者年齡為18至64歲，其中一名送往屯門醫院的男子命危，另外有3男1女情況嚴重。

▼TVB電視台的前記者柳俊江被攻擊。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

▲▼香港元朗多名市民遭「白衣人」毆打。（圖／翻攝自臉書／‎巴打絲打Facebook Club）

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