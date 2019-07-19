詭譎！聯結車失控撞電桿攔腰倒停電　正巧晚上要送肉粽　

▲員林市山腳路今晚送肉粽。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

員林山腳路137線19日下午3時許發生嚴重車禍，35噸的大型聯結車司機疑似疲勞駕駛，失控偏離車道衝撞路旁，造成電桿應聲傾斜倒塌，而停在路旁的2部自小客車也遭到波及，其中一輛還被壓在底下，幾乎成了廢鐵，造成附近約500戶停電，巧合的是晚上此路正要舉行送肉粽儀式，詭譎的氣氛當地人都避而不談。

▲出車禍路段剛巧是送肉粽路段。（圖／記者唐詠絮攝）

附近住戶都被撞擊聲嚇到，跑到外面一看，竟然是電線杆撞歪掉，聯結車還騎上了停在路旁的2輛自小客車，將車撞成一堆廢鐵，附近正巧是林厝派出所，趕緊出動員警協助處理，駕駛洪姓司機還自行下車，酒測值為0，警方通知妻子及家人到場後，看到洪男臉色蒼白發暈，才勉強到醫院。

▲員林市山腳路今晚送肉粽。（圖／翻攝自Facebook／大員林生活圈）

由於山腳路今天晚上10點要舉辦送肉粽儀式，又碰上了因為車禍而大停電，整段路封閉，里長蕭富子還說，還好洪男命大，希望送肉粽隊伍不要行經此路段，要不然真的不知該如何是好。

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