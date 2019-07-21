兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎

▲海峽兩岸大學生實體建構大賽在高雄駁二舉辦。（圖／主辦單位，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

第六屆「中建海峽杯」海峽兩岸大學生實體建構大賽日前在高雄駁二藝術特區舉辦，金獎由首次參賽的雲林科技大學以作品《Removable》奪得，這也是比賽舉辦至今台灣首座金獎。

本屆比賽以「遇 En-counter」為主題，要求選手作為生活的觀察者、體驗者與執行者，以「遇見」的概念賦予空間新的生命意義，設計具備生態、節能、健康、舒適的永續綠色空間，並發揮團隊精神，在16個小時內，以指定的材料（50％以上必須為木頭、竹材）構建出實體建物，再由兩岸建築及結構專家學者進行評選。

本次參賽的兩岸大學共有15所，大陸的有9所，台灣的有6所，包含中國文化大學、淡江大學、雲林科技大學、重慶大學、瀋陽建築大學、清華大學等，參與的大學生人數超過百人。

▼奪得金獎的作品《Removable》。

比賽最終由雲林科技大學奪得金獎，他們的作品名《Removable》是一個可拆卸式，且可移動式的「共享眺望台」，透過錯落的設計，讓人們在觀景的過程中，也能互相交流。另外，由於下方備有推車，在不拆除的狀況下，能依使用者因應環境與景色做調整；而拆卸後，也能夠將所有桿件進行移動，變成野餐的行動桌椅或幼童嬉戲的場所。

除了雲林科技大學外，高雄大學和東南大學作品獲得銀獎；清華大學、瀋陽建築大學、福州大學、逢甲大學作品獲得銅獎；其餘8所大學作品獲優秀獎。主辦單位指出，此活動為福州「海峽青年節」的系列活動之一，下月第七節海峽青年節活動中，還將集中展示歷屆兩岸大學生實體建構大賽的獲獎作品。

▼雲科大團隊與作品合照。