　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎。（圖／主辦單位）

▲海峽兩岸大學生實體建構大賽在高雄駁二舉辦。（圖／主辦單位，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

第六屆「中建海峽杯」海峽兩岸大學生實體建構大賽日前在高雄駁二藝術特區舉辦，金獎由首次參賽的雲林科技大學以作品《Removable》奪得，這也是比賽舉辦至今台灣首座金獎。

本屆比賽以「遇 En-counter」為主題，要求選手作為生活的觀察者、體驗者與執行者，以「遇見」的概念賦予空間新的生命意義，設計具備生態、節能、健康、舒適的永續綠色空間，並發揮團隊精神，在16個小時內，以指定的材料（50％以上必須為木頭、竹材）構建出實體建物，再由兩岸建築及結構專家學者進行評選。

本次參賽的兩岸大學共有15所，大陸的有9所，台灣的有6所，包含中國文化大學、淡江大學、雲林科技大學、重慶大學、瀋陽建築大學、清華大學等，參與的大學生人數超過百人。

▼奪得金獎的作品《Removable》。

▲兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎。（圖／主辦單位）

比賽最終由雲林科技大學奪得金獎，他們的作品名《Removable》是一個可拆卸式，且可移動式的「共享眺望台」，透過錯落的設計，讓人們在觀景的過程中，也能互相交流。另外，由於下方備有推車，在不拆除的狀況下，能依使用者因應環境與景色做調整；而拆卸後，也能夠將所有桿件進行移動，變成野餐的行動桌椅或幼童嬉戲的場所。

除了雲林科技大學外，高雄大學和東南大學作品獲得銀獎；清華大學、瀋陽建築大學、福州大學、逢甲大學作品獲得銅獎；其餘8所大學作品獲優秀獎。主辦單位指出，此活動為福州「海峽青年節」的系列活動之一，下月第七節海峽青年節活動中，還將集中展示歷屆兩岸大學生實體建構大賽的獲獎作品。

▼雲科大團隊與作品合照。

▲兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎。（圖／主辦單位）

ET快訊
4富商搭賓士打球自撞3死！他獨活卻「好友變仇人」傷心癌逝
最鹹濕19洞！裸女陪打高爾夫　成績好現場「Happy」獎勵

關鍵字：兩岸大學生實體建構大賽,雲科大,《Removable》,海峽青年節,海青節,第七屆海青節,第七屆海峽青年節

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎

世界大學聲譽排行陸6校進百強　台大「贏復旦與上海交大」

他房內直播突斃命！桌上放有活體蜈蚣、壁虎...疑似為博眼球吞毒蟲

大陸發表新疆白皮書：敵對勢力鼓譟疆獨、肢解中國

哈爾濱「客輪與運砂船相撞」51人傷！乘客：被甩出去6、7公尺遠

梁朝偉出演「滿大人」被罵爆！　漫威大作《上氣》陷辱華風波

反暴力挺警察！香港31萬人冒雨「守護香港」盼重回安寧

帶領廈門六中合唱團唱紅周董《稻香》　28歲高至凡去世

天天用名牌「抗老保養」　10歲小網紅喊話姐姐們：不要輸給我～

搜救結束！河南「氣化廠爆炸」15死15重傷...3歲女童當場鼻孔震出血

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

兩岸大學生實體建構大賽　雲科大《Removable》奪得金獎

世界大學聲譽排行陸6校進百強　台大「贏復旦與上海交大」

他房內直播突斃命！桌上放有活體蜈蚣、壁虎...疑似為博眼球吞毒蟲

大陸發表新疆白皮書：敵對勢力鼓譟疆獨、肢解中國

哈爾濱「客輪與運砂船相撞」51人傷！乘客：被甩出去6、7公尺遠

梁朝偉出演「滿大人」被罵爆！　漫威大作《上氣》陷辱華風波

反暴力挺警察！香港31萬人冒雨「守護香港」盼重回安寧

帶領廈門六中合唱團唱紅周董《稻香》　28歲高至凡去世

天天用名牌「抗老保養」　10歲小網紅喊話姐姐們：不要輸給我～

搜救結束！河南「氣化廠爆炸」15死15重傷...3歲女童當場鼻孔震出血

台中塑膠工廠「堆廢棄物」引發大火！　警消到場灌水馳援

世界最便宜小島！196公頃只賣2萬...卻無人敢買　背後真相太驚悚

LMG大戰樂天啦啦隊　網友：辣到噴鼻血

陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高

【SDCC】1張圖秒懂「漫威第4階段」5部電影+5部影集！卡司、上映時間全解析

快訊／花蓮翡翠谷「溪水暴漲」　4民眾受困待援中

蘇菲特納的穿衣哲學COPY起來，這6件單品都值得入手

加拿大自駕旅行…車半路拋錨拒救援　情侶離奇陳屍偏僻公路

「童話世界」隱身苗栗山區　泰迪熊家變哈比屋‧‧‧意外爆紅

國民黨2020立委拚過半　吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

大陸熱門新聞

送晚餐見丈夫替女同事撐傘　她崩..

結婚5個月感情甜蜜！她產後7天..

瞞家人去隆乳！愛妻手術台上「心..

15歲女失蹤9天　母看監視器崩..

梁朝偉出演漫威「滿大人」被罵爆

20歲女打110叫外賣　接線警..

男網咖打Game「全身僵直暴斃..

摩天輪沒關門　一家人困高空嚇傻

9歲失蹤女童海邊玩水畫面曝光　..

她抱1條黃魚狂衝醫院　護士嚇傻

大陸央行宣布11條措施

被貓咬！他信偏方「吞7隻最毒甲..

劉欣遭批道德綁架　微博急刪文

為夢想搭橋　李紹嬅北京聽障咖啡..

更多熱門

相關新聞

屏科大台科大雲科大3校擬合校

屏科大與臺科大分別經兩校校務會議通過組成「合校工作小組」進行合併研商，希望同屬技職體系的兩校能透過合併達成「1加1大於2」的效果，經17、18日兩天，臺科大一、二級主管、校友及學生代表在屏科大進行兩天一夜雙邊交流共識營，找出兩校更契合且能互相加乘，創造超越「2」的價值，兩校合併也吸引雲科大的興趣，3校均對合校表達樂觀其成態度。

台科屏科雲科談合校　教部：需有加乘效果

雲科大加入台科、屏科合校計畫

韓國瑜造勢震天　這邊反送中「安靜」演講　

即／維多利亞緊急聲明　畢典改到劍湖山

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

企鵝妹坐客運…驚見「跟蹤男坐後面」淚崩

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面