影／1個月內3起路殺！苗栗石虎「死亡真相」曝光　自動相機拍下成群獵犬

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣近日石虎路殺事件頻傳，光是自2019年起就已經發生13起；而現在南投縣也出現了第1起的犬隻獵殺事件。苗栗縣政府農業處在自動相機中，多次發現獵犬出沒，除了呼籲民眾，切勿帶獵犬進入石虎棲地，違者依法處理，也研議在苗140縣道區域，辦理禁止獵犬公告。

▲苗栗縣7月份已出現3次石虎遭路殺事件，保育人士調查後發現疑似犬隻飼主帶去訓練，危害石虎棲地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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不只苗栗，2019年初南投縣集集鎮路旁也發現一隻體重僅970公克的雄性小石虎死亡，起初以為遭車撞死，但解剖確認小石虎是被犬隻攻擊。這是特生中心石虎研究團隊首次處理到石虎明確遭犬殺案例。

苗縣府農業處表示，日前在河床邊監測石虎的自動相機拍攝到成群的獵犬，在石虎棲息地穿梭，而且這群獵犬頸部都有項圈，疑似是飼主帶獵犬前往訓練，保育人員認為，這已經嚴重的危害石虎棲地安危，希望縣府能想想辦法。

▲▼苗栗縣140縣道卓蘭鎮高架橋西邊，連續發生3起石虎路殺事件，研究團隊不排除是遭犬隻攻擊而衝出馬路遭車輛路殺。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣農業處自然生態保育科長張葦表示，因為河床上野生動物不少，飼主疑似想要藉此訓練自家的犬隻獵捕的動作，但石虎卻也被這些犬隻受到嚴重干擾、驚嚇而衝出棲地，導致衝出馬路慘遭車輛路殺。而日前林務局提出苗14、29、52鄉道及128、140縣道，為5大石虎路殺熱區，又以其中140縣道應列為最優先。

張葦說，不止犬隻危害石虎棲地問題，140縣道上的植栽也是一大影響，當初的設計，是挨著那個馬路的兩邊，石虎穿越的時候，就會影響到牠的視線，在過馬路的時候，視線被花草阻隔，所以沒有辦法看到車輛接近，而造成路殺。由於苗140縣道，在1個星期內接連發生3起石虎路殺，初步研判為同一石虎家族，因母石虎遭路殺，導致2隻幼年石虎外出找媽媽或自行覓食，而陸續發生意外，農業處也將研議，在140縣道區域辦理禁止獵犬公告，盼能改善石虎棲地遭侵擾問題。