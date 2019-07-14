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化解石虎與雞農衝突　苗栗「議會石虎隊」5議員1日志工搭雞舍

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▲苗栗縣議員黎煥強（左起）、宋國鼎、曾玟學、陳品安、陳光軒，擔任1日志工，一起改造雞舍，解決石虎與雞農的衝突。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣議員黎煥強（左起）、宋國鼎、曾玟學、陳品安、陳光軒，擔任1日志工，一起改造雞舍，化解石虎與雞農間的衝突。（圖／翻攝自Facebook／苗栗縣議員陳光軒）

記者黃孟珍／苗栗報導

為了化解石虎保育與雞農飼養間矛盾衝突點，台灣石虎保育協會與長期關注動物的媒體「窩窩」，一同發起募資，不到1年時間共募得700多萬元，計畫要在2年改造100戶雞舍，並邀集了5位苗栗縣議員當起1日志工，在通霄淺山學習搭建雞舍。

苗栗縣議員陳光軒表示，近年來石虎的數量不斷減少，全台估計只剩下500隻左右，其中有超過半數都棲息在苗栗的淺山區，許多地區農民習慣臨山搭建雞舍，剛好位於石虎棲地，經常會有雞隻遭石虎侵入雞舍捕殺，造成農民與石虎間的「雞舍衝突」，因此台灣石虎保育協會目前正在積極推動「雞舍改建」以搭建圍網確實阻隔的方式，希望能明確界線的作法降低不當誘捕機率。

▲▼這5位議員當起了1日志工，希望藉由自己的雙手拋磚引玉，喚起民眾重視石虎保育的工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼這5位議員當起了1日志工，希望藉由自己的雙手拋磚引玉，喚起民眾重視石虎保育的工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼這5位議員當起了1日志工，希望藉由自己的雙手拋磚引玉，喚起民眾重視石虎保育的工作。（圖／記者黃孟珍翻攝）

曾玟學也說，搭建雞舍真的是一件很吃力的工作，但為了防止石虎和居民的雞舍衝突，只有透過行動實踐，讓更多人重視石虎保育；他也呼籲，大家除了在網路上聲援石虎議題外，也可以捐款給石虎協會並報名志工來現場幫忙。

這5位議員和石虎保育協會志工們，在雞農邱先生的帶領下，加上遠從台北來的朋友，一起挽起袖子，從認識淺山環境、搭建雞舍注意事項，搬運材料，固定鐵椿、架設鐵絲網，一路分工合作，總共搭建完成了3間雞舍，也用實際的行動來保育石虎。

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關鍵字：石虎,縣議員,搭雞舍

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