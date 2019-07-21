搜救結束！河南「氣化廠爆炸」15死15重傷...3歲女童當場鼻孔震出血

記者蔡儀潔／綜合報導

河南三門峽義馬市19日發生氣化廠大爆炸案，方圓數公里的玻璃都被震碎。三門峽副市長李傑20日在記者會上表示，截至20日12時30分，現場搜救工作基本結束；至下午5時30分，確認死亡12人、3具失聯遺體正確認身分，重傷15人。

▲河南義馬汽化廠意外現場空拍。（圖／翻攝央視）

李傑就「719」爆炸事故發佈通報稱，河南省煤氣有限責任公司義馬氣化廠C套空分裝置於19日17時45分，發生爆炸著火事故；該氣化廠佔地1300畝，現有員工1065人，主要生產天然氣、化工產品甲醇等。

李傑指出，經專家進一步治療診斷，重傷人員由19人降為15人，重傷人員生命體征平穩，事故原因調查工作已全面啟動，善後處置工作正有序進行，空氣和水等環境監測資料穩定達標。

他表示，事故發生後，中共中央、國務院和河南省委、省政府對事故救援和處置工作高度重視，國務委員王勇做出批示，要求應急管理部指導幫助地方，全力做好人員搜救，傷患救治等事故處置工作，要求查明事故原因，嚴肅追責，切實加強危化類企業安全監管。

▲周遭建築成廢墟。（圖／翻攝央視）

回顧爆炸發生時，民眾目擊廠區出現蕈狀蘑菇雲，並竄出大量濃煙，方圓數公里的玻璃因衝擊波而震碎，周邊道路上的車輛也受到波及，玻璃碎片滿地，100公尺外的傢俱城所有門窗也遭震毀，一名3歲女童甚至當場鼻孔出血。

透過現場空拍畫面可以看到，爆炸範圍500公尺內的房屋無一倖免，一片焦黑。從空中鳥瞰，有些房屋甚至遭到夷平，只剩鋼筋裸露在外，可以想見爆炸威力有多驚人。

▼也有居民外出購物時，遭震波噴飛的玻璃劃傷。（圖／Youtube／legend Cat）