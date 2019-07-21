台青西遊記／為夢想搭橋　李紹嬅「聽障咖啡屋」三次搬遷後的重生　

記者陳政錄／北京報導

李紹嬅來自高雄，3年前因為女兒的「家庭作業」，認識一群在北京的聽障天使；經過近一年的陪伴、理解到產生感情後，李紹嬅創辦了「彩虹天使咖啡屋」，讓一個又一個糕點帶著夢想一起出爐。對聽障兒們來說，她不只是志工「李老師」，而是幫助他們自食其力、實現夢想的 「李媽媽」。

▲李紹嬅和聽障天使。（圖／記者陳政錄攝，下同）

「北京很大，但仍然有一些很純淨的角落，值得我們去共建」，回憶2016年春天，李紹嬅帶著兩個女兒跟聽障兒們演戲，心想「就只是個作業而已」，沒想到在校長的熱情邀約下，她成為聽力言語康復中心的長期志工，從一起排練音樂劇到登台表演的相處，李紹嬅開始覺得，應該帶著他們繼續在人生舞台上多走幾步。

李紹嬅說，自己一開始喜歡陪的其實是「小小孩」，但這些從小就被父母發現有聽力障礙的小天使們，還有機會回歸正常教育體系，而對於18歲，甚至30歲以上才來聽障學校，幾乎聾啞的孩子們來說，看到他們只能在學校幫大家搬東西時，「那一刻我突然覺得，他們好像也應該要有這個資格，有更多可能。」

▲烘培是李紹嬅讓聽障兒能夠自食其力的管道。

抱著這樣的初衷，李紹嬅效法喜憨兒烘培屋的理念，2017年初用康復中心一處教室成立「彩虹天使咖啡屋」，用書信和手語溝通，讓他們學習手工點心製作、點餐送餐服務。非烘培專業出身的她，除了特地回台灣拜師學藝、買書學做堅果塔、鳳梨酥等，假日也帶著孩子們上街推銷，希望能讓他們證明和相信自己手作的價值。

或許上天的考驗永遠不只一個，正當開始有企業、台商協會伸出援手、團體訂購的時候，原本通州區的咖啡屋面臨拆遷命運，跟著聽障學校一路搬到順義，又在30天之內被迫遷往房山。兩個月內換個三個地方後，為了獨立於聽障學校，李紹嬅終於在去年10月北京海淀區蘇家坨鎮，找到願意提供場地的弗萊農莊重建咖啡屋。

▲李紹嬅向參訪客人介紹咖啡屋，並舉辦手作體驗課程。

「我記得當時台灣的家人朋友跟我說，已經不要管他們是不是大陸的小孩了，我們就是要繼續幫他們做下去。」李紹嬅深吸了一口氣，她坦言，過去親友對自己的付出除了心疼，卻也有一點點的反對，但當咖啡屋被拆掉的那一刻，自己和聽障孩子們的堅持，讓他們轉為支持，還共同發起眾籌計畫，除了再找一個門市，也希望能租一個宿舍，讓年紀較長的聽障兒們脫離學校，真正自食其力。

目前，除了聽障學校仍定期開培訓課外，已經有三個小天使專職在咖啡店門市工作，跟志工老師一起住在外面，而李紹華每天花三到四個小時的來回車程，從家裡到北京市郊的彩虹天使咖啡屋，一邊教他們做烘培、接訂單、開體驗課程，還兼職扮演「李媽媽」的角色。

▲李紹嬅不只是志工老師，還同時擔任自己兩個女兒和這群大孩子的媽媽。

李紹嬅說，這些聽障兒大多來自農村，有別於學校有阿姨照顧起居，自己打理生活其實是很大的挑戰，不只用電、飲食，彼此相處模式都需要她和志工的一再叮嚀，最困難的就是溝通上的認知落差，往往需要「理解理解再理解」，才能在他們犯錯的時候選擇原諒，繼續走下去。

談到咖啡屋的未來規劃，李紹嬅坦言，很多時候，是她自己和這群聽障孩子的夢想「一起推著彼此往前走」，除了培養一技之長，還要真的幫他們找到一份工作，有基本的員工待遇，這些殘疾家庭的重擔也就放下了。「能夠說他們要的越來越多嗎，其實不是，他們只是生活的越來越像我們，他們想要一個公平的對待。」

回想2011年跟著丈夫來到北京，財經背景出身的李紹嬅沒有想過自己竟然為了投身公益，捨不得重返熟悉的激烈沙場，她認為，自己越走越覺得值得，因為咖啡屋不僅凝聚著來自兩岸、各領域的愛心，更擁有一個北京其他人享受不到的，很純淨的角落。因此，李紹嬅也勉勵每個為夢想而努力的人，只要有愛，守住最單純的互相信任與感動，就可以繼續堅持，不會後悔。